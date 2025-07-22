Названа причина смерти председателя Верховного суда РФ

Причина смерти председателя Верховного суда России Ирины Подносовой заключалась в онкологии, сообщает ТАСС со ссылкой на ее окружение. По данным источника, перед кончиной она некоторое время боролась с заболеванием.

Ирина Подносова боролась с онкологическим заболеванием, — уточнил собеседник агентства.

Председателю Верховного суда был 71 год. Подносова родилась в Пскове и более 25 лет работала по профессии. Пост главы ВС она получила 17 апреля 2024 года. Подносова училась в Ленинградском государственном университете на юрфаке и была однокурсницей президента России Владимира Путина.

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