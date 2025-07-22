Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 10:16

Названа причина смерти председателя Верховного суда РФ

ТАСС: причиной смерти Подносовой оказалось онкологическое заболевание

Ирина Подносова Ирина Подносова Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причина смерти председателя Верховного суда России Ирины Подносовой заключалась в онкологии, сообщает ТАСС со ссылкой на ее окружение. По данным источника, перед кончиной она некоторое время боролась с заболеванием.

Ирина Подносова боролась с онкологическим заболеванием, — уточнил собеседник агентства.

Председателю Верховного суда был 71 год. Подносова родилась в Пскове и более 25 лет работала по профессии. Пост главы ВС она получила 17 апреля 2024 года. Подносова училась в Ленинградском государственном университете на юрфаке и была однокурсницей президента России Владимира Путина.

Ранее в Польше умер бывший командующий сухопутных войск страны Вальдемар Скшипчак. Генерал скончался в возрасте 69 лет, причины смерти не раскрываются. Скшипчак был известен своими высказываниями, настроенными против России.

Стало известно, что на 70-м году жизни не стало норвежского сценариста, телеведущего и писателя Ингвара Амбьернсена. По данным издания, причиной смерти литератора оказалась тяжелая форма хронической обструктивной болезни легких.

Верховный суд
смерти
онкология
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поджегший пункт сбора гумпомощи агент СБУ признался в других преступлениях
Наступление ВС РФ на Харьков 22 июля: тысячи погибших, блокировка Купянска
Магнитные бури сегодня, 22 июля: что завтра, нарушение сна, риск инсульта
Ветеринар рассказал, как правильно гулять с собакой в непогоду
Священник оценил молодежный тренд с «распятием» на дорожных знаках
Десятилетний россиянин официально стал международным мастером по шахматам
В ГД захотели разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе
В Москве проходит прощание с автором культовых фильмов Юрием Карой
«Ни разу не дрогнул»: в США восхищаются удивительной стойкости Путина
В Свердловской области родился малыш с необычной внешностью
Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции
В Госдуме оценили вероятность безработицы в России
Названо точное место для третьего раунда переговоров России и Украины
Названа главная причина, почему Украина продолжает переговоры с Россией
В Госдуме назвали вероятные темы третьего раунда переговоров с Украиной
Россиян предупредили о росте цен на аренду квартир
Плющенко резко отреагировал на слухи о кризисе среднего возраста
Крупная российская компания может ввести четырехдневную рабочую неделю
Во Франции анонсировали новый пакет европейских санкций против России
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.