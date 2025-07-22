Умер польский генерал, призывавший «ликвидировать» Калининград

В Польше умер экс-командующий сухопутных войск страны Вальдемар Скшипчак, сообщил в соцсети Х глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Генералу было 69 лет. Причины смерти не раскрываются. Он был известен своими русофобскими высказываниями.

До нас дошла печальная информация о смерти генерала Вальдемара Скшипчака. Это огромная потеря для близких и для нашей военной семьи, — написал он.

Скшипчак командовал Сухопутными войсками Польши в 2006–2009 годах. После этого он работал советником министра нацобороны и был заместителем госсекретаря по вооружениям и модернизации Минобороны страны.

Скшипчак был знаком своими антироссийскими высказываниями. Год назад он заявил, что в случае конфликта НАТО и России Калининградская область будет ликвидирована. При этом он назвал область Кенигсбергской.

Одно из последних заявлений Вальдемара Скшипчака прозвучало в феврале 2025 года. Он подчеркнул, что Польша нуждается в ядерном оружии для противостояния России. По его мнению, в случае потенциального столкновения «русские просто раздавят» поляков.