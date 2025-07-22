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22 июля 2025 в 12:20

«Внесла большой вклад»: Матвиенко об ушедшей из жизни Подносовой

Матвиенко выразила соболезнования родным и близким Подносовой

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова внесла значительный вклад в развитие судебной системы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме, адресованной Верховному суду РФ. Сенатор выразила соболезнования в связи с кончиной Подносовой, отметив ее заслуги, передает пресс-служба верхней палаты парламента.

С глубоким прискорбием узнала о кончине председателя Верховного суда РФ Ирины Леонидовны Подносовой. Ирина Леонидовна посвятила жизнь служению закону и Отечеству, внесла большой вклад в развитие юридической практики, совершенствование судебной системы страны, приумножение ее лучших традиций, — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что Подносова была принципиальным руководителем, уважаемым коллегами за профессионализм и преданность делу. Ее называли патриотом, чьи достижения стали примером для всей правовой системы, отметила спикер Совфеда.

Светлая и добрая память Ирине Леонидовне. Прошу передать мои искренние соболезнования ее родным и близким, — заключила сенатор.

Подносова ушла из жизни 22 июля в возрасте 71 года. Она стала первой женщиной, занявшей пост председателя Верховного суда России. По данным источников, причиной ее смерти стала онкология.

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