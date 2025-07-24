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24 июля 2025 в 07:14

Жара в квартире? Вот как охладить ее быстро и без кондиционера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жаркая погода может превратить квартиру в настоящую сауну, особенно если нет кондиционера. К счастью, существуют простые и доступные способы быстро понизить температуру в помещении. Эти методы не требуют специального оборудования и помогут пережить знойный день с комфортом.

Начните с правильного проветривания — открывайте окна, только когда на улице прохладнее, чем внутри, обычно рано утром или поздно вечером. Разместите перед вентилятором бутылки с замороженной водой или мокрое полотенце — это создаст эффект охлажденного воздуха. Закройте окна плотными шторами или жалюзи, чтобы блокировать попадание солнечных лучей. Поставьте в комнате таз с холодной водой или развесьте мокрые простыни — испаряясь, вода будет охлаждать воздух. Если есть возможность, временно перейдите в самую прохладную комнату, обычно это ванная или кладовая. Эти простые действия помогут снизить температуру на 3–5 градусов.

Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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