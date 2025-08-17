Фигуранты дела о «Крокусе» перед терактом избавились от телефонов Фигуранты дела о «Крокусе» уничтожили телефоны и купили новые перед терактом

Исполнители террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» уничтожили свои мобильные телефоны, говорится в материалах дела. Новые они купили за день до совершения преступления, передает РИА Новости.

21 марта 2024 года, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом «Сайфулло» о максимальной конспирации преступной деятельности, Фаридуни Ш., Рачабализода С.М., Мирзоев Д.Б. и Файзов М.3. уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны, — отмечается в документах.

Потом «Сайфулло» велел фигурантам приобрести новые аппараты. Кроме того, он рекомендовал им купить ножи, чтобы использовать их в качестве оружия во время теракта.

Ранее источники заявили, что суд над обвиняемыми по делу о теракте в концертном зале проходит в ускоренном режиме и может завершиться до конца 2025 года. Заседания проходят регулярно — трижды в неделю, практически без отсрочек. Изначально предполагалось, что рассмотрение дела завершится к марту 2026 года, однако в настоящее время сроки рассмотрения были существенно сокращены.

Кроме того стало известно, что двое полицейских, обеспечивавших порядок на концерте группы «Пикник», в момент террористической атаки находились без оружия. Во время допроса один из них рассказал, что вместе с напарником получил устное распоряжение от командира сдать служебное оружие в специальное хранилище.