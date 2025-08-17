Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 04:38

Фигуранты дела о «Крокусе» перед терактом избавились от телефонов

Фигуранты дела о «Крокусе» уничтожили телефоны и купили новые перед терактом

Теракт в ‭«Крокус Сити Холле» Теракт в ‭«Крокус Сити Холле» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнители террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» уничтожили свои мобильные телефоны, говорится в материалах дела. Новые они купили за день до совершения преступления, передает РИА Новости.

21 марта 2024 года, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом «Сайфулло» о максимальной конспирации преступной деятельности, Фаридуни Ш., Рачабализода С.М., Мирзоев Д.Б. и Файзов М.3. уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны, — отмечается в документах.

Потом «Сайфулло» велел фигурантам приобрести новые аппараты. Кроме того, он рекомендовал им купить ножи, чтобы использовать их в качестве оружия во время теракта.

Ранее источники заявили, что суд над обвиняемыми по делу о теракте в концертном зале проходит в ускоренном режиме и может завершиться до конца 2025 года. Заседания проходят регулярно — трижды в неделю, практически без отсрочек. Изначально предполагалось, что рассмотрение дела завершится к марту 2026 года, однако в настоящее время сроки рассмотрения были существенно сокращены.

Кроме того стало известно, что двое полицейских, обеспечивавших порядок на концерте группы «Пикник», в момент террористической атаки находились без оружия. Во время допроса один из них рассказал, что вместе с напарником получил устное распоряжение от командира сдать служебное оружие в специальное хранилище.

теракты
Крокус Сити Холл
телефоны
фигуранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гигантские очереди к Крымскому мосту ликвидированы
$8 млрд за роль для жены: сколько стоит сняться в фильме и сериале
Беспилотник повредил ЛЭП на железнодорожной станции в российском регионе
«Росчерк пера»: стало известно, что написала Путину жена Трампа
В России начнут действовать новые правила для изъятия земли
Фигуранты дела о «Крокусе» перед терактом избавились от телефонов
В США призвали Вашингтон и Москву к «серьезной дипломатии»
В Татарстане предупредиил о возможной атаке дронов
В Черниговской области на севере Украины прогремели взрывы
Афтершоки продолжают сотрясать Камчатку
Сколько стоит доехать из Москвы по платной М-4 «Дон» до Сулакского каньона
Стало известно, что делал в России один из участников теракта в «Крокусе»
«Им управляет бес»: в Киеве раскрыли план Зеленского на встречу с Трампом
Еще в одном регионе России предупредили о возможной атаке беспилотников
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки дронов
Марочко рассказал об успехах ВС РФ на Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 августа, чуть легче?
Силы ПВО дали отпор украинским дронам над российским регионом
Побережье Индонезии содрогнулось от подземных толчков
В Великобритании признали мощь российской армии на фоне саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.