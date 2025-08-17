Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Татарстане предупредиил о возможной атаке дронов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Республике Татарстан объявлен режим беспилотной опасности, передает МЧС России. Жителям и гостям региона рекомендовано сохранять бдительность и внимательно следить за уведомлениями экстренных служб.

Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», — следует из предупреждения.

Ранее схожий режим был объявлен в Самарской области. Сроки снятия режима опасности не уточняется.

Также в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников на территории России. По данным военного ведомства, восемь дронов были уничтожены над Белгородской областью, еще два — над Краснодарским краем.

До этого в военном ведомстве информировали, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 268 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне военной операции на Украине. Также были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, в МО РФ отчитались, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью. Атаки были отражены 15 августа в период с 11:00 до 14:00 мск.

