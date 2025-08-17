Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 03:22

Еще в одном регионе России предупредили о возможной атаке беспилотников

МЧС РФ: в Самарской области объявлена опасность дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самарской области объявили опасность из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов, передало соответствующее сообщение официальное приложение МЧС России. Жителям региона рекомендовано сохранять бдительность и внимательно следить за сообщениями экстренных служб.

Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны, — следует из предупреждения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников на территории России. По данным военного ведомства, восемь дронов были уничтожены над Белгородской областью, еще два — над Краснодарским краем.

До этого в военном ведомстве информировали, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 268 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне военной операции на Украине. Также были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, в МО РФ отчитались, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью. Атаки были отражены 15 августа в период с 11:00 до 14:00 мск.

дроны
Самарская область
тревога
МЧС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что делал в России один из участников теракта на «Крокус»
«Им управляет бес»: в Киеве раскрыли план Зеленского на встречу с Трампом
Еще в одном регионе России предупредили о возможной атаке беспилотников
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки дронов
Марочко рассказал об успехах ВС РФ на Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 августа, чуть легче?
Силы ПВО дали отпор украинским дронам над российским регионом
Побережье Индонезии содрогнулось от подземных толчков
В Великобритании признали мощь российской армии на фоне саммита на Аляске
Названо число атак ВСУ на ДНР за сутки
Вандалы изуродовали памятник советскому музыканту на Украине
Протестующие в Сербии разрушили здание суда и подожгли офис правящей партии
Многоквартирный дом в ДНР попал под огонь беспилотника ВСУ
Пожарный поезд выехал в Щербинку для тушения опасного пожара
Опрос показал, сколько немцев верят в победу АдГ на выборах в бундестаг
SHOT сообщил о взрывах, прогремевших в Воронежской области
Над российским регионом нависла угроза беспилотной атаки
Белый дом ответил на сообщения об оставленных документах в отеле в Аляске
Раскрыто, какого политика могут позвать на встречу Трампа и Зеленского
Китай упомянули на саммите на Аляске как гаранта безопасности Украины
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.