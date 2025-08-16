16 августа — Антон Вихровей: приметы на зиму и важные запреты

Приметы на 16 августа — что можно и нельзя делать на Антона Вихровея

16 августа — Антон Вихровей: приметы на зиму и важные запреты

Шестнадцатый день августа в народном календаре носит имена Антона Вихровея и Исаакия Малинника. Этот день наши предки считали важной вехой, предвещающей погоду будущей зимы и урожайность. Пристально наблюдали за природой, выводя народные приметы на 16 августа, которые передавались из поколения в поколение. Особое внимание уделялось ветру, поведению живности и созревающим дарам леса.

Погодные приметы 16 августа — ключ к будущей зиме

Ветер — главный вестник. Не зря день прозвали Вихровеем. Каков ветер на Антона — такова и зима будет.

Направление ветра

Южный ветер — предвещал снежную, мягкую зиму.

Северный ветер — сулил студеную, морозную зиму с крепкими холодами.

Сильный вихрь или шквал — указывал на снежную и ветреную зиму, с частыми метелями и вьюгами.

Теплый ветер с запада или юго-запада — обещал зиму теплую, но сырую, с оттепелями и слякотью.

Дождь на Антона

Если 16 августа идет дождь — зима будет мокрой и слякотной, с обилием осадков в виде снега с дождем. Особенно верной примету считали, если дождь начинался с утра и шел долго.

Приметы на 16 августа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облака и туман

Высокие кучевые облака, плывущие по ветру, — к ясной и сухой погоде в ближайшие дни.

Туман утром, быстро рассеивающийся — к хорошей погоде.

Густой, стелющийся туман — мог предвещать затяжные дожди в ближайшее время.

Иней на Антона

Появление утреннего инея 16 августа считалось очень ранним предвестником холодной осени и скорого прихода зимы.

Приметы по поведению зверей и птиц 16 августа

Если аисты начинали активно собираться в стаи и кружить над гнездами — это верный знак, что отлет в теплые края начнется скоро, через пару недель, и осень будет ранней.

Заметили, что воробьи сидят нахохлившись, мало чирикают и не купаются в пыли? Это предвещало ненастье в ближайшие дни — дождь и похолодание.

Замечали, в какую сторону кроты выносили землю из своих нор. Считалось, что с этой стороны придут самые сильные ветра зимой.

Если домашние гуси и утки начинают усиленно щипать траву и много есть — это указывало на то, что осень будет долгой и дождливой.

Чего категорически нельзя делать 16 августа по народным поверьям

Строго запрещалось выходить в поле с серпом, косой или вилами. Считалось, что это накличет бурю или вихрь, который уничтожит весь урожай. День нужно было посвятить более спокойным делам.

Ссориться, сквернословить и желать зла. Любая негативная энергия, выпущенная в этот день, по поверьям, возвращалась бумерангом с утроенной силой, особенно если дело касалось ветра (ссора могла навлечь ураган).

Бросать мусор или выливать помои по ветру. Это действие расценивалось как неуважение к стихии Вихровея и могло навлечь несчастье на дом.

Начинать новые важные дела, особенно связанные с поездками. День считался непредсказуемым из-за ветров, поэтому планы могли «развеяться» как пыль.

16 августа — Антон Вихровей: приметы на зиму и важные запреты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать обязательно 16 августа

Собирать спелые орехи (лещину). День Исаакия Малинника был также связан с началом сбора лесных орехов. Считалось обязательным сходить в лес за орехами. Если урожай орехов был богатым, это сулило плодородие и достаток в будущем году.

Печь пироги с малиной. Поскольку Исаакий звался Малинником, было принято завершать сбор малины и печь с ней пироги или варить варенье. По поверьям, угощение малиновыми пирогами приносило здоровье и оберегало от осенних простуд.

Защищать дом от вихрей. Чтобы уберечь жилище от нечистой силы, которую, как верили, мог принести вихрь, окропляли углы дома святой водой или окуривали его травами (полынью, зверобоем).

Народные приметы на 16 августа — это кладезь мудрости, основанной на многовековых наблюдениях за природными циклами. Они напоминают о тесной связи человека с окружающим миром и необходимости жить в гармонии с его ритмами. Следуя обычаям Антона Вихровея, наши предки не только пытались предугадать будущее, но и выражали уважение к могущественным стихиям природы.

Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.