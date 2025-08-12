Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 16:41

Появилось видео, как небо «всосало» Ладожское озеро

Несколько смерчей пронеслись над Ладожским озером и попали на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощные смерчи прошли над Ладожским озером в Ленобласти днем 12 августа. Местные жители запечатлели вихри на видео, которое публикует РЕН ТВ. На кадрах можно заметить, как воронки тянутся от темных грозовых облаков к поверхности воды, двигаясь параллельно береговой линии.

Некоторые из вихрей практически сплетаются между собой. Жителей Ленобласти предупреждали о сильных ветрах и грозах.

Ранее улицы Сочи затопило из-за сильного ливня. Пользователи соцсетей, отдых которых оказался под угрозой, назвали происходящее «водным Армагеддоном». В Хосте — одном из сочинских районов — из берегов вышла река. При этом море оставалось спокойным, в нем, по словам местных, лишь «слегка подкрасилась вода». На улицах города сквозь заборы домов на возвышенностях льются водопады.

До этого мощный смерч обрушился на краснодарское село Агой. Ураганный ветер с дождем буквально сметал все на своем пути — он поднял в воздух катамаран и пронес его несколько метров. Также потоком воды был уничтожен автомобильный мост.

Ленобласть
озера
смерчи
штормы
Ладожское озеро
