Силы ПВО дали отпор украинским дронам над российским регионом Гусев: над Воронежской областью сбили несколько БПЛА

Над Воронежской областью сбили несколько украинских дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал.

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома, — написал Гусев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников на территории России. По данным военного ведомства, восемь дронов были уничтожены над Белгородской областью, еще два — над Краснодарским краем.

До этого в военном ведомстве информировали, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 268 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне военной операции на Украине. Также были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, в МО РФ отчитались, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью. Атаки были отражены 15 августа в период с 11:00 до 14:00 мск.