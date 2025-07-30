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30 июля 2025 в 13:46

Пропавшего в Кемерове подростка нашли живым спустя трое суток

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Пропавшего в Кемерове 16-летнего мальчика обнаружили волонтеры, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт». Юноша объявился на третий день поисков.

Найден, жив! Спасибо всем откликнувшимся на поиск, — заявили в организации.

Мальчик 28 июля ушел в неизвестном направлении, взяв с собой самокат. Близкие подростка сразу же забили тревогу и обратились за помощью.

В Сибири на четвертый день поисков ранее нашли пропавшего ветерана ВОВ, ушедшего из дома в Красноярске. Его обнаружили в кустах в городской черте. В поисках 95-летнего фронтовика участвовали 60 человек, в том числе активисты из отряда «ЛизаАлерт».

Ранее пропавшую в Москве 15-летнюю девочку нашли сотрудники из УВД по Троицкому и Новомосковскому округам столицы. До этого школьница оставила дома свой мобильный телефон, забрала из квартиры ценности и ушла в неизвестном направлении. Девушка нашлась в квартире дома на Профсоюзной улице.

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