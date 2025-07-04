Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток

В Сибири на четвертый день поисков нашли пропавшего ветерана ВОВ, ушедшего из дома в Красноярске в четыре часа утра 1 июля, передает сетевое издание Sibnovosti.ru. Его нашли в кустах в городской черте. В поисках 95-летнего фронтовика участвовали 60 человек, в том числе активисты из отряда «ЛизаАлерт». Ветерану удалось выжить, его передали медикам.

Ни днем ни ночью работа не прекращалась. Благодарим каждого, кто помогал в поисках: присоединялся к штабу, распространял информацию, удаленно собирал данные, — сообщили в отряде.

До этого стало известно, что в городе Волжском Волгоградской области в ночь на 2 июля убили участника СВО Сергея С. Труп военного лежал в кустах парка недалеко от памятника жертвам политических репрессий. Рядом с телом нашли ветеранский жетон. Уточнялось, что подозреваемым в убийстве бойца СВО оказался его товарищ. Мужчину задержали после обнаружения трупа. Он сразу признался в убийстве, но назвать причину конфликта, который стал триггером для смертельной драки, не смог.