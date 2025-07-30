30 июля: приметы дня Марины Лазоревой — как избежать беды в день гроз

Приметы на 30 июля — что можно и нельзя делать на Марину Лазоревую

30 июля: приметы дня Марины Лазоревой — как избежать беды в день гроз

По народному календарю 30 июля — Марина Лазоревая (или Марина с Лазарем), день почитания великомученицы Марины Антиохийской и святого Лазаря Галисийского. Считалось, что с этой даты лето поворачивает к осени, а грозы становятся особенно опасными. Традиции и наблюдения наших предков за природой собраны в проверенные веками приметы.

Погодные приметы на Марину Лазоревую

Гроза 30 июля сулила дождливую осень и метели зимой.

Яркие зарницы (молнии без грома) предупреждали о риске пожаров или сулили урожай орехов.

Жаркий и сухой день — к малоснежной, но морозной зиме.

Заря с голубыми всполохами на закате обещала теплую погоду.

Обильная роса утром предвещала щедрый август.

Приметы на 30 июля по поведению птиц и зверей

Ящерицы скрылись в норках — быть дождю.

Стрекозы роятся у воды — к затяжным ливням.

Чайки присели на воду — жди солнечных дней.

Насекомые мечутся беспокойно — к сильной грозе.

Петухи дерутся — к скорому ненастью.

30 июля: приметы дня Марины Лазоревой — как избежать беды в день гроз Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что категорически запрещалось делать 30 июля

Смотреть на молнии или грозу — верили, что это грозит ослеплением или привлекает беду.

Девушкам ходить с распущенными волосами — иначе нечисть испортит характер, сделав злобной.

Свататься, признаваться в любви или обсуждать свадьбу — такие отношения сулили ссоры и непрочный брак.

Давать в долг деньги или огонь (спички, зажигалку) — чтобы не отдать свою удачу.

Ходить в лес или на водоемы — опасались темных сил и внезапных гроз.

Что нужно сделать обязательно на день Марины Лазоревой

Навести порядок в доме: выбросить хлам, раздать ненужные вещи нуждающимся — это очищало жизненное пространство для благополучия.

Приготовить рыбное блюдо: уха, пирог или тушеная рыба на столе гарантировали достаток на год вперед.

Зашторить окна во время грозы и молиться святой Марине о защите дома от стихии и болезней.

Уделить время себе: баня, стрижка, умывание травяными настоями помогали «смыть» негатив.

Погода в этот день считалась предвестником сентября: солнечно — к теплой осени, ненастно — к сырой и холодной. Мудрость предков, переданная через приметы, напоминает о внимании к природе и осмысленном проживании каждого дня.

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