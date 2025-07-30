По народному календарю 30 июля — Марина Лазоревая (или Марина с Лазарем), день почитания великомученицы Марины Антиохийской и святого Лазаря Галисийского. Считалось, что с этой даты лето поворачивает к осени, а грозы становятся особенно опасными. Традиции и наблюдения наших предков за природой собраны в проверенные веками приметы.
Погодные приметы на Марину Лазоревую
Гроза 30 июля сулила дождливую осень и метели зимой.
Яркие зарницы (молнии без грома) предупреждали о риске пожаров или сулили урожай орехов.
Жаркий и сухой день — к малоснежной, но морозной зиме.
Заря с голубыми всполохами на закате обещала теплую погоду.
Обильная роса утром предвещала щедрый август.
Приметы на 30 июля по поведению птиц и зверей
Ящерицы скрылись в норках — быть дождю.
Стрекозы роятся у воды — к затяжным ливням.
Чайки присели на воду — жди солнечных дней.
Насекомые мечутся беспокойно — к сильной грозе.
Петухи дерутся — к скорому ненастью.
30 июля: приметы дня Марины Лазоревой — как избежать беды в день гроз
Что категорически запрещалось делать 30 июля
Смотреть на молнии или грозу — верили, что это грозит ослеплением или привлекает беду.
Девушкам ходить с распущенными волосами — иначе нечисть испортит характер, сделав злобной.
Свататься, признаваться в любви или обсуждать свадьбу — такие отношения сулили ссоры и непрочный брак.
Давать в долг деньги или огонь (спички, зажигалку) — чтобы не отдать свою удачу.
Ходить в лес или на водоемы — опасались темных сил и внезапных гроз.
Что нужно сделать обязательно на день Марины Лазоревой
Навести порядок в доме: выбросить хлам, раздать ненужные вещи нуждающимся — это очищало жизненное пространство для благополучия.
Приготовить рыбное блюдо: уха, пирог или тушеная рыба на столе гарантировали достаток на год вперед.
Зашторить окна во время грозы и молиться святой Марине о защите дома от стихии и болезней.
Уделить время себе: баня, стрижка, умывание травяными настоями помогали «смыть» негатив.
Погода в этот день считалась предвестником сентября: солнечно — к теплой осени, ненастно — к сырой и холодной. Мудрость предков, переданная через приметы, напоминает о внимании к природе и осмысленном проживании каждого дня.
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