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31 июля 2025 в 00:45

Народные приметы на 31 июля: погода, запреты, традиции Омельянова дня

Приметы на 31 июля — что можно и нельзя делать в Омельянов день Приметы на 31 июля — что можно и нельзя делать в Омельянов день Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омельянов день, 31 июля, хранит мудрость вековых наблюдений. Как по желтым листьям березы или поведению пауков предсказать погоду? Какие строгие запреты и важные обряды (особенно банные!) связаны с этим днем? Читайте ключевые приметы и традиции.

Погодные приметы на Омельянов день

  • Осенние предвестники: если листья на верхушках берез начали желтеть — осень придет рано. Пожелтение снизу предвещает позднюю и теплую осень.

  • Зимние прогнозы: жаркий день 31 июля сулит морозный декабрь. Еловые шишки, сосредоточенные на макушке дерева, указывают, что морозы ударят не раньше января.

  • Гроза и дождь: глухой гром — к тихому дождю, гулкий — к ливню. Беспрерывные раскаты предвещают град.

Приметы для 31 июля по поведению животных и насекомых

  • Пауки активно плетут сети — к затяжной сухой погоде.

  • Мухи кусаются агрессивнее обычного — к приближающемуся ненастью.

  • Пчелы не прячутся в ульи при облачности — дождь обойдет стороной.

  • Народные приметы на 31 июля: погода, запреты, традиции Омельянова дня Народные приметы на 31 июля: погода, запреты, традиции Омельянова дня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чего нельзя делать 31 июля по народным поверьям

  • Подметать пол: считалось, что вместе с пылью можно «вымести» удачу и благополучие из дома.

  • Денежные операции: брать или давать в долг — к финансовым трудностям.

  • Выходить из дома после заката: по поверьям, с наступлением темноты активизируется нечистая сила.

  • Носить крест в бане: это разгневает банного духа (банника), который может навредить моющимся.

Что нужно сделать на Омельянов день обязательно

  • Сходить в баню: использовать веники из ржаных стеблей — они снимают усталость и дают силы на год вперед. После парения оставить баннику (духу бани) подношение: горшок каши, кусок мыла или полотенце.

  • Делать заготовки на зиму из свежего урожая: хозяйки готовили соленья, варенья и мариновали овощи, особенно огурцы и помидоры.

  • Наточить инструменты: мужчины точили серпы и чинили инвентарь, завершая полевые работы.

Народные приметы 31 июля — это не просто суеверия, а многовековые наблюдения за природой, помогавшие предсказывать урожай и планировать жизнь. Ритуалы вроде банного очищения или благодарности духам напоминают о важности уважения к традициям и цикличности времени.

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июль
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