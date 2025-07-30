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30 июля 2025 в 13:54

В Кремле отреагировали на обвинения Санду о российском вмешательстве

Песков опроверг заявление Санду о российском вмешательстве в выборы в Молдавии

Майя Санду Майя Санду Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Молдавии Майи Санду о российском вмешательстве в выборы в республике. Он подчеркнул, что ее слова не соответствуют действительности, передает ТАСС.

Это не соответствует действительности, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, — отметил Песков.

Ранее с похожим заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, заявив, что Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии. По словам депутата, заявления президента республики Майи Санду — это попытка объяснить недовольство граждан ее политикой.

Санду ранее провела заседание Высшего совета безопасности. Встреча была посвящена предполагаемому иностранному вмешательству в предстоящие выборы парламента, намеченные на 28 сентября. Глава государства обвинила Россию в подрыве демократии.

Десятки тысяч жителей Кишинева до этого стали участниками акции протеста против Санду. Организаторами митинга выступили объединившиеся в предвыборный блок Партия социалистов, Партия коммунистов, партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы».

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