Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 13:07

В Госдуме поставили Санду на место после выпада в адрес России

Депутат Чепа отверг обвинения Санду о вмешательстве России в выборы в Молдавии

Майя Санду Майя Санду Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости. По словам депутата, заявления президента республики Майи Санду — это попытка объяснить недовольство граждан ее политикой.

Нет, Россия не собирается вмешиваться в предстоящие выборы в Молдавии, это полная ерунда. На сегодняшний день подавляются любые оппозиционные действия, любая партия, которая имеет другую точку зрения по сравнению с Санду, объявляется вне закона, не допускают до выборов, — объяснил парламентарий.

Санду ранее провела заседание Высшего совета безопасности. Встреча была посвящена предполагаемому иностранному вмешательству в предстоящие выборы парламента, намеченные на 28 сентября. Глава государства обвинила Россию в подрыве демократии.

Десятки тысяч жителей Кишинева до этого стали участниками акции протеста против Санду. Организаторами митинга выступили объединившиеся в предвыборный блок Партия социалистов, Партия коммунистов, партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы».

Майя Санду
Молдавия
Россия
выборы
Алексей Чепа
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К признанию Палестины призвали 15 западных стран
В NASA предсказали самое длинное солнечное затмение с начала века
Врач объяснила, когда низкий пульс становится опасным
Как отстирать сложные пятна: проверенные методы
Бизнесу дали совет, как избежать взломов наподобие «Аэрофлота»
«Запрограммированные капсулы смерти»: автоэксперт о китайских грузовиках
Одна ошибка на дороге привела к гибели трех человек
Тело россиянина с мешком на голове и заклеенным ртом нашли в лесу в Турции
Пенсионер не заметил проволоку в животе и проходил с ней две недели
В ГД высказались о сделке по переоформлению квартиры Глуховского на мать
Известный тренер призвал установить бюст Акинфеева у стадиона ЦСКА
Мужа весом 180 кг подбросило, как пушинку: жители Камчатки о землетрясении
Фитнес-сообщество попросило Мишустина облегчить работу самозанятых
Россиянин получил 14 лет колонии за помощь ВСУ
День рождения панды Диндин с бамбуковым тортом попал на видео
Мужчину весом 180 кг подбросило вверх во время землетрясения на Камчатке
Max стал обязательным для подписания документов через электронную подпись
Повышение тарифов ЖКХ в одном из регионов России признали незаконным
Литва начала подготовку инструкторов на случай войны
Премьер Польши сделал неожиданное заявление о противостоянии Москвы и Киева
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.