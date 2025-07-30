В Госдуме поставили Санду на место после выпада в адрес России

В Госдуме поставили Санду на место после выпада в адрес России Депутат Чепа отверг обвинения Санду о вмешательстве России в выборы в Молдавии

Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости. По словам депутата, заявления президента республики Майи Санду — это попытка объяснить недовольство граждан ее политикой.

Нет, Россия не собирается вмешиваться в предстоящие выборы в Молдавии, это полная ерунда. На сегодняшний день подавляются любые оппозиционные действия, любая партия, которая имеет другую точку зрения по сравнению с Санду, объявляется вне закона, не допускают до выборов, — объяснил парламентарий.

Санду ранее провела заседание Высшего совета безопасности. Встреча была посвящена предполагаемому иностранному вмешательству в предстоящие выборы парламента, намеченные на 28 сентября. Глава государства обвинила Россию в подрыве демократии.

Десятки тысяч жителей Кишинева до этого стали участниками акции протеста против Санду. Организаторами митинга выступили объединившиеся в предвыборный блок Партия социалистов, Партия коммунистов, партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы».