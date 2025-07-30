БПЛА раскурочил многоэтажку, ударили по храму: как ВСУ атакуют РФ 30 июля

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Храм и жилая многоэтажка оказались под огнем противника в Белгородской области. Мирный житель ДНР погиб, подорвавшись на украинском кассетном боеприпасе. Почти 30 тысяч человек остались без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали дронами три региона РФ с вечера 29 июля

Накануне вечером, с 21:50 мск до полуночи, средства противовоздушной обороны перехватили и сбили пять беспилотников ВСУ: три — над Тульской областью и два — над Курской, сообщило Минобороны РФ. Еще три БПЛА уничтожили системы ПВО в ночь на 30 июля над Брянской областью.

«Минувшей ночью противник не демонстрировал особой активности в том, что касается применения БПЛА по российским регионам», — отметил военкор Юрий Котенок.

Хинштейн назвал число жертв украинских ударов по Курщине

Накануне утром FPV-дрон атаковал поселок Культпросвет в Курской области, заявил врио главы региона Александр Хинштейн. Удару подвергся частный дом, произошел пожар. В результате налета пострадали два человека, их госпитализировали.

«У 26-летнего молодого человека минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота, спины, конечностей, перелом левой лопатки. У 25-летней девушки минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения рук и ног», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Кроме того, беспилотник противника атаковал трактор, который работал в поле в районе деревни Щекино, добавил Хинштейн. В результате налета пострадал находившийся поблизости 26-летний мужчина. В тяжелом состоянии его доставили в Курскую областную больницу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Накануне вечером БПЛА ВСУ нанес удар по селу Карыж. В результате скончался 19-летний сотрудник компании «Алабуга», сообщил врио главы Курской области.

Министерство обороны России не комментировало сведения об атаках ВСУ на регион и их последствиях.

Дрон ВСУ атаковал жилую многоэтажку в Белгороде

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 37 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 90 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены 24 частных дома, хозпостройки, линии газоснабжения и электропередачи, коммерческие объекты, сельскохозяйственная техника, три грузовых и 52 легковых автомобиля.

Кроме того, в поселке Уразово Валуйского округа противник ударил по храму иконы Божией Матери «Знамение». В результате было повреждено остекление церкви. В Белгороде беспилотник влетел в многоквартирный дом, 10 квартир получили повреждения. Сведений о пострадавших не поступало.

По словам губернатора, в селе Борки дрон влетел в автомобиль главы местной администрации, пострадали чиновник и его водитель. В селе Красный Октябрь БПЛА атаковал комбайн, водитель получил ранения. В Шебекинском округе в результате обстрелов украинской армии пострадали восемь мирных жителей, в том числе 16-летний юноша.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударах Вооруженных сил Украины по Белгородской области.

Неразорвавшийся боеприпас унес жизнь пожилого мужчины в ДНР

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы три случая ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили пять боеприпасов по населенным пунктам на Горловском направлении. Повреждений инфраструктуры не было зафиксировано. Один человек погиб, еще один пострадал.

«В Петровском районе Донецка в результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1960 г. р., ранения средней степени тяжести получил мужчина 2001 г. р.», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Ракеты MGM-140 ATACMS Фото: Shutterstock/FOTODOM

27 тысяч жителей Херсонщины остались без света в результате ударов ВСУ

Накануне украинские войска нанесли артиллерийские удары по Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Прилеты зафиксировали как минимум в 11 населенных пунктах. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«В результате обстрелов вспыхнули лесные пожары в Алешкинском, Голопристанском, Горностаевском, Геническом, Каланчакском, Новотроицком и Скадовском округах. Общая площадь возгораний — более 33 гектаров. Все очаги потушены», — написал губернатор в Telegram-канале.

Он добавил, что в Скадовском округе в результате обстрела произошло отключение электроподстанции. Без света остались 46 населенных пунктов, в которых проживают 27 тысяч человек.

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