Картели внедряются в ВСУ, точный удар «Ланцета»: новости СВО к утру 30 июля

Расчет российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» ликвидировал замаскированный украинский танк в Днепропетровской области. Цель была обнаружена в районе села Новониколаевка, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, танк противника скрывался в лесополосе, но был выявлен с помощью воздушной разведки. Оператор беспилотника точно навел боеприпас, что привело к уничтожению цели.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 29 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Трамп объявил о сроке для прекращения огня на Украине

Американский лидер Дональд Трамп 29 июля заявил журналистам, что есть 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине. По его словам, отсчет начинается «с сегодняшнего дня».

Если переговоры не состоятся, он намерен ввести пошлины, которые, по его же мнению, вряд ли повлияют на Россию. Он также упомянул иные меры, но не стал уточнять, какие именно.

19-летний житель Курской области погиб после атаки БПЛА

В результате атаки вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района погиб 19-летний работник компании связи «Алабуга». Трагедия случилась днем, о чем сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политик принес искренние соболезнования родным и близким. Он назвал атаку ВСУ варварским и бесчеловечным преступлением.

Запасы дронов ВСУ в Запорожье критически истощаются

Украинские формирования испытывают нехватку беспилотников на участке фронта у Работино в Запорожской области, заявил старший оператор ударных БПЛА одного из подразделений 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России с позывным Рэйз. Военный отметил значительное изменение ситуации за последние полгода.

Согласно наблюдениям российских военных, противник столкнулся с нехваткой как FPV-дронов, так и разведывательных аппаратов типа Mavic. По словам Рэйза, российские силы при этом находятся в максимально активной фазе работы.

Стало известно, зачем бойцы мексиканских наркокартелей вступают в ВСУ

Представители мексиканских наркокартелей могли присоединиться к Вооруженным силам Украины с целью освоения тактики применения беспилотных летательных аппаратов, сообщают СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины и в мексиканском Центре национальной разведки CNI. Далее эти знания будут «продаваться тем, кто больше заплатит».

Расследование выявило особый интерес латиноамериканских наемников к FPV-дронам при полном игнорировании других видов боевой подготовки. Особое внимание привлек боец с позывным Aguila-7, оказавшийся членом элитного подразделения GAFE, связанного с картелем «Лос-Сетас».

ВС Украины Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пять украинских БПЛА сбито над двумя регионами России

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников. Воздушные цели были уничтожены над территориями двух регионов Центральной России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Работа была проведена в период с 21:50 до 00:00 по московскому времени. Беспилотные летательные аппараты перехвачены в Тульской и Курской областях.

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