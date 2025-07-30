Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 06:30

Огонь артиллерии испепелил цели ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 июля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» группировки войск «Центр» навел реактивные системы залпового огня «Град» по целям ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 30 июля?

Испепелили цели ВСУ

«Военнослужащие расчета БПЛА „Орлан-10“ мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ успешно выполнили задачи по разведке целей противника и наведению огня реактивных систем залпового огня „Град“ на Красноармейском направлении», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что беспилотные комплексы «Орлан-10» обеспечивают круглосуточную беспрерывную работу, выявляя скопления живой силы, техники и замаскированные огневые точки ВСУ даже в сложных погодных условиях.

В министерстве подчеркнули, что работая на высотах в несколько тысяч метров беспилотники эффективно преодолевают системы радиоэлектронной борьбы противника. Особую роль наши расчеты продемонстрировали в ходе контрбатарейной борьбы, обеспечивая уничтожение артиллерийских орудий ВСУ.

Ударили по скоплению бойцов и бронетехнике ВСУ

Экипаж истребителя Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности Южной группировки, рассказали в МО РФ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Юг“», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, отметили в ведомстве.

Уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Пункты управления беспилотниками, склад с боеприпасами ВСУ уничтожили операторы ударных БПЛА Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения группировки войск «Днепр», заявили в российском военном ведомстве.

«Военнослужащие разведывательного батальона гвардейского соединения ВДВ с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли несколько десятков точных ударов по военным объектам ВСУ на правобережье Днепра. <…> Последовательными ударами операторы FPV-дронов уничтожили передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА ВСУ с личным составом, склад с боеприпасами и три единицы колесной техники украинских подразделений», — подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что операторы беспилотников обследуют местность, проходящую за линией боевого соприкосновения, и при обнаружении противника уничтожают цели. Так, добавили в ведомстве, в зависимости от задачи на БПЛА устанавливаются боеприпасы как с фугасными, так и кумулятивными зарядами.

Ликвидировали пункты дислокации ВСУ

Артиллерийские расчеты Восточной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

«На Запорожском направлении артиллерийские расчеты 35-й общевойсковой армии группировки войск „Восток“ нанесли точные удары по пунктам временной дислокации противника в районе населенного пункта Червоное», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что цели были обнаружены в ходе воздушной разведки с БПЛА. После передачи координат расчеты ствольной артиллерии открыли огонь по выявленным целям. В результате огневого воздействия укрытия с находившимся внутри личным составом были уничтожены.

Читайте также:

Землетрясение на Камчатке 30 июля: что известно, какие разрушения

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 июля

Лишили ВСУ американского оружия: успехи ВС РФ к утру 29 июля

Минобороны РФ
Россия
СВО
ВСУ
Украина
ВС РФ
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские дроноводы точным ударом разнесли наземный беспилотник ВСУ
Стало известно, как ВСУ использовали дезертировавших солдат
«Они будут платить»: Трамп пригрозил новыми пошлинами Индии
Стало известно, сколько банок энергетика можно пить без вреда для здоровья
Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей рядом с домом
«Не прикладывайте лед»: врач раскрыл алгоритм действий при ожоге кипятком
Землетрясение привело к затоплению порта Северо-Курильска и предприятия
Региональный штаб развернули на Камчатке после землетрясения
«Мы вернулись»: синхронист Мальцев раскрыл значение ЧМ в Сингапуре
Названы факторы, сдерживающие ускорение роботизации в России
ФБР обнаружила пропавшую минуту из ролика в тюрьме с Эпштейном
Громкие скандалы, гонорары, мнение об СВО: как живет Сергей Лазарев
Украинский танк «пал» в Днепропетровской области после вылета «Ланцета»
Военэксперт раскрыл, как Гарри Трумэн испортил отношения СССР и США
Жители Херсонской и Запорожской областей объединились против ТЦК
Психолог ответила, как пережить уход взрослых детей из родительского дома
Огонь артиллерии испепелил цели ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 июля
Врач назвала главные плюсы баночной терапии
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 июля 2025 года
Стало известно, как изменилась ситуация с кибербезопасностью с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.