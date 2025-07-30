Огонь артиллерии испепелил цели ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 июля

Расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» группировки войск «Центр» навел реактивные системы залпового огня «Град» по целям ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 30 июля?

Испепелили цели ВСУ

«Военнослужащие расчета БПЛА „Орлан-10“ мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ успешно выполнили задачи по разведке целей противника и наведению огня реактивных систем залпового огня „Град“ на Красноармейском направлении», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что беспилотные комплексы «Орлан-10» обеспечивают круглосуточную беспрерывную работу, выявляя скопления живой силы, техники и замаскированные огневые точки ВСУ даже в сложных погодных условиях.

В министерстве подчеркнули, что работая на высотах в несколько тысяч метров беспилотники эффективно преодолевают системы радиоэлектронной борьбы противника. Особую роль наши расчеты продемонстрировали в ходе контрбатарейной борьбы, обеспечивая уничтожение артиллерийских орудий ВСУ.

Ударили по скоплению бойцов и бронетехнике ВСУ

Экипаж истребителя Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности Южной группировки, рассказали в МО РФ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Юг“», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, отметили в ведомстве.

Уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Пункты управления беспилотниками, склад с боеприпасами ВСУ уничтожили операторы ударных БПЛА Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения группировки войск «Днепр», заявили в российском военном ведомстве.

«Военнослужащие разведывательного батальона гвардейского соединения ВДВ с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли несколько десятков точных ударов по военным объектам ВСУ на правобережье Днепра. <…> Последовательными ударами операторы FPV-дронов уничтожили передатчик системы спутниковой связи, два пункта управления БПЛА ВСУ с личным составом, склад с боеприпасами и три единицы колесной техники украинских подразделений», — подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что операторы беспилотников обследуют местность, проходящую за линией боевого соприкосновения, и при обнаружении противника уничтожают цели. Так, добавили в ведомстве, в зависимости от задачи на БПЛА устанавливаются боеприпасы как с фугасными, так и кумулятивными зарядами.

Ликвидировали пункты дислокации ВСУ

Артиллерийские расчеты Восточной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

«На Запорожском направлении артиллерийские расчеты 35-й общевойсковой армии группировки войск „Восток“ нанесли точные удары по пунктам временной дислокации противника в районе населенного пункта Червоное», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что цели были обнаружены в ходе воздушной разведки с БПЛА. После передачи координат расчеты ствольной артиллерии открыли огонь по выявленным целям. В результате огневого воздействия укрытия с находившимся внутри личным составом были уничтожены.

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