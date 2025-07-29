Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 07:05

Лишили ВСУ американского оружия: успехи ВС РФ к утру 29 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Штурмовики 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток» при освобождении Малиевки в Днепропетровской области взяли в качестве трофеев американское вооружение, в частности минометы, гранатометы и автоматы, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 29 июля?

Лишили ВСУ американского оружия

«В основном встречалось натовское оружие. Захватили достаточное количество трофеев. Это и гранатометы MK-19, и М16 (автоматический гранатомет и штурмовая винтовка производства США. — NEWS.ru), и минометы польские, и американские. Основная масса вооружения — это все-таки натовское», — рассказал командир роты с позывным Беркут.

26 июля сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области.

«Торнадо-С» поразил пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Север» поразил украинский пункт управления дронами, технику и вооружение на Харьковском направлении, заявили в Минобороны РФ.

«Расчет РСЗО „Торнадо-С“ получил новые целеуказания. По данным разведки, боевики ВСУ на Харьковском направлении сосредоточили в определенном месте пункт управления БПЛА, боевую технику, вооружение и боеприпасы для снабжения своих сил», — сказано в сообщении.

После нанесения удара машина оперативно покинула район, чтобы не попасть под ответный огонь.

Артиллеристы разнесли опорный пункт ВСУ

Артиллеристы ВДВ поразили украинский опорный пункт в лесопосадке на окраине Часова Яра, рассказали в МО РФ.

«По данным объективного контроля, расчет 152-мм орудия Д-20 поразил и уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в укрытии на окраине населенного пункта Часов Яр, оборудованный в лесном массиве неподалеку от города», — отметили в министерстве.

Украинские военные вели огонь с опорного пункта, не давая продвинуться российским штурмовым группам вперед. В перерывах военнослужащие ВСУ укрывались в блиндаже. Его координаты были переданы на пункт управления артиллерией, и двумя выстрелами он был уничтожен вместе с личным составом.

Ликвидировали пункт дислокации ВСУ в ДНР

Военнослужащие артиллерийских подразделений группировки «Восток» нанесли удар по временному пункту размещения украинских войск в районе населенного пункта Искра в ДНР, применив управляемый снаряд «Краснополь», сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оператор БПЛА „Орлан-30“ выявил в районе населенного пункта Искра пункты временной дислокации украинских формирований, а также места хранения боеприпасов. Определив точные координаты, артиллерийские расчеты нанесли удар высокоточными управляемыми снарядами „Краснополь“. В результате огневого воздействия все цели были уничтожены», — сказано в сообщении.

Ударили по скоплению ВСУ в районе Красноармейска

В российском военном ведомстве рассказали, что экипаж танка Т-72Б3М мотострелкового соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил места сосредоточения личного состава ВСУ в районе Красноармейска.

«Операторы разведывательных беспилотников, выявив большое скопление личного состава формирований ВСУ в одном из полуразрушенных зданий поселка, передали координаты цели танкистам. Танкисты оперативно выдвинулись на заранее подготовленную огневую позицию, навели орудие на цель и огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожили выявленные вражеские цели с дистанции более 8 км», — сказано в сообщении.

Читайте также:

Ультиматум Трампа России: какие санкции может ввести, что это значит для РФ

Массированный обстрел Донецка 29 июля: попадание в дом, взрывы, блэкаут

«Враг России», «подыгрывает Путину»: зачем Трамп «играет в ультиматумы»

ВСУ
СВО
ВС РФ
Минобороны РФ
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине испугались нового ультиматума Трампа
Первая за восемь лет встреча глав Роскосмоса и NASA пройдет в США
Политик предупредил о готовящейся провокации против Калининградской области
Юрист раскрыл неприятную правду о процедуре банкротства
Идеальный салат цезарь: быстро и просто
Роковая ошибка верхушки ВСУ, снарядный голод: новости СВО к утру 29 июля
Не каждая ягода одинаково полезна: как проверить арбуз на нитраты
Инфекционист предупредил о смертельной опасности целования покойника в лоб
Гарвард согласился заплатить, чтобы помириться с Белым домом
«Не Грэму и не Трампу решать»: Медведев резко ответил «дедулям» из США
Названо неочевидное требование для содержания собак на дачном участке
В ГД объяснили, от чего зависит размер пособия беременным студенткам
Россиян предупредили о крупных штрафах при «неправильной» сдаче жилья
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 июля: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 июля
Свыше 70 дронов сбили над российскими регионами посреди ночи
«Вопрос жизни или смерти»: целый взвод ВСУ сдался в плен под Днепром
Стримы на Twitch, инсульт, личная жизнь: куда пропал Дмитрий Дибров
БПЛА парализовали железнодорожную станцию в Ростовской области
Раскрыто, кому из россиян прибавят пенсию в августе
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.