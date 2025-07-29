Штурмовики 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток» при освобождении Малиевки в Днепропетровской области взяли в качестве трофеев американское вооружение, в частности минометы, гранатометы и автоматы, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 29 июля?

Лишили ВСУ американского оружия

«В основном встречалось натовское оружие. Захватили достаточное количество трофеев. Это и гранатометы MK-19, и М16 (автоматический гранатомет и штурмовая винтовка производства США. — NEWS.ru), и минометы польские, и американские. Основная масса вооружения — это все-таки натовское», — рассказал командир роты с позывным Беркут.

26 июля сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области.

«Торнадо-С» поразил пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Север» поразил украинский пункт управления дронами, технику и вооружение на Харьковском направлении, заявили в Минобороны РФ.

«Расчет РСЗО „Торнадо-С“ получил новые целеуказания. По данным разведки, боевики ВСУ на Харьковском направлении сосредоточили в определенном месте пункт управления БПЛА, боевую технику, вооружение и боеприпасы для снабжения своих сил», — сказано в сообщении.

После нанесения удара машина оперативно покинула район, чтобы не попасть под ответный огонь.

Артиллеристы разнесли опорный пункт ВСУ

Артиллеристы ВДВ поразили украинский опорный пункт в лесопосадке на окраине Часова Яра, рассказали в МО РФ.

«По данным объективного контроля, расчет 152-мм орудия Д-20 поразил и уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в укрытии на окраине населенного пункта Часов Яр, оборудованный в лесном массиве неподалеку от города», — отметили в министерстве.

Украинские военные вели огонь с опорного пункта, не давая продвинуться российским штурмовым группам вперед. В перерывах военнослужащие ВСУ укрывались в блиндаже. Его координаты были переданы на пункт управления артиллерией, и двумя выстрелами он был уничтожен вместе с личным составом.

Ликвидировали пункт дислокации ВСУ в ДНР

Военнослужащие артиллерийских подразделений группировки «Восток» нанесли удар по временному пункту размещения украинских войск в районе населенного пункта Искра в ДНР, применив управляемый снаряд «Краснополь», сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оператор БПЛА „Орлан-30“ выявил в районе населенного пункта Искра пункты временной дислокации украинских формирований, а также места хранения боеприпасов. Определив точные координаты, артиллерийские расчеты нанесли удар высокоточными управляемыми снарядами „Краснополь“. В результате огневого воздействия все цели были уничтожены», — сказано в сообщении.

Ударили по скоплению ВСУ в районе Красноармейска

В российском военном ведомстве рассказали, что экипаж танка Т-72Б3М мотострелкового соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил места сосредоточения личного состава ВСУ в районе Красноармейска.

«Операторы разведывательных беспилотников, выявив большое скопление личного состава формирований ВСУ в одном из полуразрушенных зданий поселка, передали координаты цели танкистам. Танкисты оперативно выдвинулись на заранее подготовленную огневую позицию, навели орудие на цель и огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожили выявленные вражеские цели с дистанции более 8 км», — сказано в сообщении.

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