Мигрант с бомбой, гибель саперов, смерть хирурга: ВСУ атакуют РФ 29 июля

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В результате обстрела Алешек в Херсонской области погиб нейрохирург местной больницы. Бригада пожарных оказалась под огнем противника во время тушения возгорания в Энергодаре. Мигрант пытался взорвать российского военного чиновника по заданию Киева. Железнодорожная станция загорелась в Ростовской области после налета дронов ВСУ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более 70 дронов ВСУ за ночь атаковали регионы РФ

В ночь на 29 июля украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на пять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 74 дрона.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 43 — было уничтожено над Брянской областью, еще 22 — над Ростовской. Силы ПВО также ликвидировали шесть воздушных целей над Калужской, две — над Смоленской и одну — над Ленинградской областями.

Под Ростовом загорелась ж/д станция после удара украинского беспилотника

Житель Сальска погиб в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, прилеты были зафиксированы в нескольких населенных пунктах, в частности над Каменском-Шахтинским, Волгодонском, Боковским и Тарасовским районами.

«На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Он добавил, что после удара дрона ВСУ на железнодорожной станции Сальска возник пожар. Ее работа была временно приостановлена, пассажирский состав оперативно отвели на безопасное расстояние. К тушению возгорания были привлечены 45 спасателей и 12 единиц техники.

Кроме того, в вблизи поселка Новосальск при разминировании упавшего беспилотника погибли два сапера, сообщил глава Сальского района Владимир Березовский. Минобороны РФ не комментировало сведения о последствиях украинских ударов по Ростовской области.

Мигрант пытался взорвать сотрудника Минобороны РФ по заданию Киева

В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По подозрению в подготовке нападения был задержан уроженец Центральной Азии 1982 года рождения. По предварительным данным, он был завербован за границей украинскими спецслужбами через знакомого, связанного с международными террористическими группировками.

Получив указания, мужчина прибыл в Ростов-на-Дону и снял жилье. Затем он начал собирать разведданные о месте проживания сотрудника Минобороны, чтобы организовать на него покушение. Сотрудники ФСБ изъяли у мужчины самодельную бомбу и видеокамеру.

Гладков оценил последствия атак ВСУ на Белгородчину

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 52 населенных пункта региона, применив артиллерию и 102 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены 16 частных домов, надворные постройки, линии электропередачи, фермерское хозяйство, здание предприятия, два грузовых вагона, комбайн, трактор, 10 легковых и четыре грузовых автомобиля.

По словам губернатора, в хуторе Леоновка дрон влетел в гражданскую машину, в результате чего погиб водитель. В селе Илек-Пеньковка беспилотник атаковал частное домовладение — женщина получила ранения.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

Ряд населенных пунктов ДНР попали под массированный удар противника

Утром 29 июля ВСУ нанесли массированный удар по городам Донецкой Народной Республики, сообщило в Telegram Управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы ДНР. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В настоящее время проверяются данные о возможных жертвах среди гражданского населения. Минобороны РФ не комментировало сведения об ударах ВСУ по ДНР.

Как пишет URA.RU со ссылкой на очевидцев, БПЛА влетел в пятиэтажный дом на улице Сомова в Донецке, после чего начался пожар. В нескольких районах города пропало электричество после того, как один из дронов ударил по подстанции, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ ударили по пожарным в Энергодаре

Накануне военные Вооруженных сил Украины атаковали город Васильевку в Запорожской области, заявил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, маленькая девочка получила ранения руки.

«В результате террористической атаки на частное домовладение в городе Васильевке пострадал двухлетний ребенок. Угрозы для жизни нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, группа пожарных попала под удар ВСУ во время тушения пожара в Энергодаре, сообщило региональное управление МЧС. По данным ведомства, обошлось без пострадавших. Служебная техника получила повреждения.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Запорожью и их последствиях.

Нейрохирург погиб в результате обстрела ВСУ Херсонской области

Жертвой обстрела города Алешки в Херсонской области стал нейрохирург Николай Костин, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, один из снарядов попал в дом медика. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«ВСУ продолжают охоту на наших врачей. <…> Ранены его (Костина. — NEWS.ru) жена и сын. Николаю Григорьевичу было 75 [лет]. Он остался в родном городе и до конца спасал жизни», — написал Сальдо в Telegram-канале.

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