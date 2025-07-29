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29 июля 2025 в 09:50

Силовики помешали мигранту подорвать военного из Минобороны РФ

ФСБ задержала мигранта за попытку подорвать военного в Ростове-на-Дону

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Теракт в отношении высокопоставленного военного Минобороны РФ предотвратили в Ростове-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, завербованный украинскими спецслужбами. У него изъяли самодельную бомбу и видеокамеру для наблюдения, пишет ТАСС.

Федеральной службой безопасности задержан гражданин одного из государств Центральной Азии 1982 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ, — сказано сообщении.

По информации ФСБ, за границей задержанный через знакомого, связанного с международными террористическими группировками, был завербован представителем украинских спецслужб. Получив указания, он прибыл в Ростов-на-Дону, снял жилье и занялся разведкой места, где проживает высокопоставленный военный, чтобы организовать покушение.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском крае. По данным ведомства, выходец из Центральной Азии планировал поджечь общежитие одного из нефтеперерабатывающих объектов.

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