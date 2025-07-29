Свыше 70 дронов сбили над российскими регионами посреди ночи ПВО сбила 74 украинских дрона над пятью регионами России

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по пяти регионам России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, атаке подверглись Брянская, Ростовская, Калужская, Смоленская и Ленинградская области. В общей сложности дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 74 цели.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, больше всего дронов пришлось на Брянскую область. В небе над регионом уничтожили 43 цели. Еще 22 беспилотника сбили над Ростовской областью, шесть — над Калужской, два — над Смоленской и один — над Ленинградской областью.

По данным РЖД, в результате падения обломков БПЛА работа железнодорожной станции Сальск в Ростовской области была временно приостановлена, движение поездов не осуществляется. Кроме того, зафиксировано возгорание грузового поезда.