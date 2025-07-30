Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 30 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 30 июля

В ночь на 30 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Курчатова Курской области работают системы противовоздушной обороны. Очевидцы в беседе с каналом уточнили, что российские ПВО отражали атаку украинских беспилотников. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Как передает SHOT, было слышно минимум два взрыва в пригороде Курчатова, а также видны вспышки в небе и слышен грохот. По данным канала, дроны двигались на низкой высоте.

На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Ситуация в районе остается под контролем российских военных и местных властей.

Также ночью в среду силами ПВО было ликвидировано и перехвачено три дрона ВСУ над Брянской областью.

«С 00:00 мск до 03:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — рассказали в Минобороны России.

Кроме того, МО РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников. Воздушные цели были уничтожены над территориями двух регионов Центральной России.

Работа была проведена в период с 21:50 29 июля до 00:00 30 июля мск. Беспилотные летательные аппараты перехвачены в Тульской и Курской областях.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Тульской области и два — над территорией Курской области», — указано в сообщении.

Инцидент произошел без последствий для наземной инфраструктуры и населения.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 29 июля украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на пять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 74 дрона.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 43 — было уничтожено над Брянской областью, еще 22 — над Ростовской. Силы ПВО также ликвидировали шесть воздушных целей над Калужской, две — над Смоленской и одну — над Ленинградской областями.

Житель Сальска погиб в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, прилеты были зафиксированы в нескольких населенных пунктах, в частности над Каменском-Шахтинским, Волгодонском, Боковским и Тарасовским районами.

«На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Он добавил, что после удара дрона ВСУ на железнодорожной станции Сальска возник пожар. Ее работа была временно приостановлена, пассажирский состав оперативно отвели на безопасное расстояние. К тушению возгорания были привлечены 45 спасателей и 12 единиц техники.

Кроме того, вблизи поселка Новосальск при разминировании упавшего беспилотника погибли два сапера, сообщил глава Сальского района Владимир Березовский. Минобороны РФ не комментировало сведения о последствиях украинских ударов по Ростовской области.

Утром 29 июля ВСУ нанесли массированный удар по городам Донецкой Народной Республики, сообщило в Telegram Управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы ДНР. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В настоящее время проверяются данные о возможных жертвах среди гражданского населения. Минобороны РФ не комментировало сведения об ударах ВСУ по ДНР.

Как пишет URA.RU со ссылкой на очевидцев, БПЛА влетел в пятиэтажный дом на улице Сомова в Донецке, после чего начался пожар. В нескольких районах города пропало электричество после того, как один из дронов ударил по подстанции, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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