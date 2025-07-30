Украинский дрон врезался в жилую многоэтажку в Белгороде

Украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома в Белгороде, сообщает Telegram-канал SHOT. По его сведениям, дрон ВСУ протаранил многоэтажку на юге города сегодня утром, 30 июля. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Предварительно, повреждены минимум три квартиры, в них выбило остекление и были разрушены балконы. О возможных жертвах и пострадавших пока ничего неизвестно. На месте ЧП работают экстренные службы. Специалисты оценивают масштабы разрушений, а также проверяют территорию на предмет дополнительных угроз.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ чуть не убили дроном супружескую пару в населенном пункте Вознесеновка в Белгородской области. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, мирные жители находились в автомобиле, когда украинская армия нанесла по нему удар.

До этого стало известно, что в Сальском районе Ростовской области два сапера погибли при разминировании беспилотника ВСУ. Трагедия произошла в районе поселка Новосальск. Минобороны России данную информацию не комментировало.