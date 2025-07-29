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29 июля 2025 в 21:30

Бойцы ВСУ чуть не убили дроном супружескую пару в Белгородской области

Гладков сообщил о ранении супружеской пары из-за удара БПЛА ВСУ по Белгородчине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Супружеская пара в населенном пункте Вознесеновка в Белгородской области пострадала из-за атаки украинских войск посредством ударного беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, мирные жители находились в автомобиле, когда ВСУ ударили по транспортному средству.

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Пострадали два человека. Бойцы подразделения «Орлан» доставили женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы в Шебекинскую ЦРБ, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил о нападении армии Украины посредством дрона на село Нежеголь Шебекенского округа. По его словам, солдаты ВСУ атаковали грузовую машину с гражданскими лицами, ввиду чего трое мужчин получили различные травмы. Один из мирных жителей лишился руки, еще у двоих диагностировали осколочные ранения и баротравмы.

Кроме того, херсонский омбудсмен Сергей Георгиев заявил, что украинские военные атаковали населенный пункт Алешки в регионе, в результате чего погиб один человек. Еще пятеро мирных жителей были доставлены в больницу с различными ранениями.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
атаки ВСУ
БПЛА
дроны
беспилотники
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