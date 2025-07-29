«Ампутация руки»: Гладков раскрыл последствия атаки ВСУ под Белгородом Гладков: три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Украинские войска атаковали территорию Белгородской области посредством ударного дрона, ранив трех мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы ВСУ нанесли удар по грузовому автомобилю с гражданскими лицами в Шебекинском округе.

В селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Ранены трое мужчин. У одного из них травматическая ампутация руки, двое получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения. Все пострадавшие доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели мирного жителя из-за атаки ВСУ по территории региона. По его словам, падение фрагментов украинского беспилотника на гражданский автомобиль привело к смерти водителя. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил об атаке БПЛА ВСУ на населенный пункт Таволжанка в Харьковской области, в результате чего погиб мужчина. Он назвал этот инцидент очередной атакой украинской армии на гражданское население региона.