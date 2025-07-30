«Белый» хакер объяснил, почему сложно защититься от утечки данных

Простым гражданам сложно защититься от утечки данных, поскольку многие сервисы требуют предоставления личной информации, заявил NEWS.ru «белый» хакер, специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Марсель Дандамаев. Он отметил, что в некоторых сферах, таких как доставка еды, пользователи могут использовать псевдонимы или временные данные. Однако государственные системы и авиакомпании, по его словам, требуют точных персональных сведений, что исключает возможность анонимности.

Простым гражданам очень сложно защититься от хакерских атак. Если речь идет об утечке данных, то тут практически никак нельзя защититься. Почему? В сферах еды или каких-то услуг вы можете поменять свое имя, и в целом это будет хоть какая-то защита. Либо можете новую сим-карту купить в телефон и пользоваться доставкой и прочими сервисами. Но в случае с какими-то государственными системами вам придется называть свое имя, фамилию, отчество, год рождения. Вы не можете, допустим, в том же «Аэрофлоте» купить билет на другое имя. А в условной доставке еды вы можете заказать и назваться, как хотите, — пояснил Дандамаев.

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко ранее заявил, что отключение устройства от интернета поможет остановить утечку данных при хакерской атаке. Он также рекомендовал немедленно сменить пароли и проверить систему на вирусы, чтобы минимизировать ущерб.

Ранее стало известно, что включение демонстрации экрана при общении в мессенджерах может привести к утечке персональных данных при разговоре с мошенником. Одним из вариантов обмана может быть схема «фейк босс».