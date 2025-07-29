Россиянам назвали алгоритм действий при хакерской атаке

Отключение устройства от интернета поможет остановить утечку данных при хакерской атаке, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Он также рекомендовал немедленно сменить пароли и проверить систему на вирусы, чтобы минимизировать ущерб.
Что делать, если хакеры взломали ваше устройство? Отключите его от интернета, чтобы остановить утечку данных. Смените все пароли. Проверьте устройства на вирусы. Сообщите в банк, если есть подозрение на кражу денег. Обратитесь в поддержку — если атака на корпоративную сеть, сообщите IT-отделу, — пояснил Щербаченко.
Ранее стало известно, что хакеры выложили в Сеть около 16 млрд учетных данных пользователей популярных сервисов, включая Apple, Google, Telegram, GitHub и Facebook (деятельность в РФ запрещена). В открытом доступе оказались пароли и логины.
Впоследствии киберэксперт Игорь Бедеров заявил, что смена паролей и включение двухфакторной аутентификации снижают риски взлома аккаунтов на 90%. По его словам, следует использовать менеджеры паролей.