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29 июля 2025 в 06:00

Россиянам назвали алгоритм действий при хакерской атаке

Доцент Щербаченко: отключение от интернета защитит часть данных при взломе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отключение устройства от интернета поможет остановить утечку данных при хакерской атаке, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Он также рекомендовал немедленно сменить пароли и проверить систему на вирусы, чтобы минимизировать ущерб.

Что делать, если хакеры взломали ваше устройство? Отключите его от интернета, чтобы остановить утечку данных. Смените все пароли. Проверьте устройства на вирусы. Сообщите в банк, если есть подозрение на кражу денег. Обратитесь в поддержку — если атака на корпоративную сеть, сообщите IT-отделу, — пояснил Щербаченко.

Ранее стало известно, что хакеры выложили в Сеть около 16 млрд учетных данных пользователей популярных сервисов, включая Apple, Google, Telegram, GitHub и Facebook (деятельность в РФ запрещена). В открытом доступе оказались пароли и логины.

Впоследствии киберэксперт Игорь Бедеров заявил, что смена паролей и включение двухфакторной аутентификации снижают риски взлома аккаунтов на 90%. По его словам, следует использовать менеджеры паролей.

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