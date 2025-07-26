Названа функция на смартфоне, которая в секунду передаст данные мошенникам В МВД предупредили о риске кражи данных при демонстрации экрана в мессенджерах

Включение демонстрации экрана при общении в мессенджерах может привести к утечке персональных данных, если вы общаетесь с мошенником, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Одним из вариантов обмана может быть схема «фейк босс».

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, что в таком случае злоумышленники связываются с человеком и предлагают ему зарегистрироваться на определенном сайте. Обычно он является полностью легальным и хорошо известным.

Далее для ускорения процесса регистрации мошенники предлагают помощь и попросят продемонстрировать экран устройства. Это позволяет злоумышленникам в режиме реального времени получать доступ к вашим личным данным и подавать запрос на восстановление доступа к учетной записи на портале «Госуслуги». Кроме того, код подтверждения, который отправляется жертве, также считывается с экрана.

Ранее сообщалось, что мошенники стали активнее рассылать поддельные письма, имитирующие уведомления от портала «Госуслуги». Такие сообщения содержат ложную информацию о подозрительной активности в аккаунтах и призывают сообщить СМС-код, чтобы предотвратить угрозу. Эксперты предупредили о возможных рисках и дали рекомендации по защите от подобных атак.