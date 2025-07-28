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28 июля 2025 в 00:45

Кирик и Улита 28 июля: главные приметы дня и народные обычаи

Кирик и Улита, 28 июля: главные приметы дня и народные обычаи Кирик и Улита, 28 июля: главные приметы дня и народные обычаи Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Двадцать восьмое июля в народном календаре носит имена Кирика и Улиты (в память мучеников Кирика и Иулитты). Этот день наши предки считали особенным, наполненным знаками и строгими правилами поведения. Считалось, что наблюдения за природой 28 июля обладают особой силой предсказания, а нарушение запретов может навлечь беду. Называли его иногда и Днем тишины или Матушки Улиты. Кроме того, считается, что в этот день в 988 году князь Владимир крестил Русь.

Погодные приметы на день Кирика и Улиты

  • Солнечное утро: яркое солнце на восходе сулило ясный и погожий день. Это была хорошая примета для полевых работ.

  • Туман над водой: если утром стелился густой туман над рекой или озером, ждали теплую, но возможную грозу во второй половине дня.

    Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Дождь с грозой: гроза на Кирика и Улиту считалась опасной, но предвещала обильный урожай орехов и грибов осенью. Особенно радовались грому после долгой засухи — это сулило долгожданные дожди.

  • Кучевые облака к полудню: если к обеду небо покрывалось высокими плотными кучевыми облаками, похожими на башни, это предрекало переменчивую погоду с кратковременными дождями на ближайшие дни.

  • Сильный ветер: ветер, поднявшийся с утра и не стихающий до вечера, сулил ненастную и ветреную осень.

  • Роса до полудня: обильная роса, долго не высыхающая, обещала жаркий следующий день.

Приметы по поведению птиц и зверей 28 июля

  • Воробьи купаются в пыли: если воробьи активно барахтались в дорожной пыли, народная мудрость предсказывала скорый дождь.

  • Ласточки низко летают: традиционная примета о приближении ненастья — ласточки и стрижи начинают охотиться у самой земли, так как насекомые опускаются ниже из-за повышенной влажности.

  • Куры прячутся: если домашние куры искали укрытие, жмурились и неохотно выходили на открытое место, это также расценивали как знак к дождю.

    Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Муравьи спешно прячутся: наблюдение за муравейником было важным. Если муравьи вдруг дружно и быстро скрывались в свои ходы, заделывая входы, ждали сильного ливня или грозы.

  • Паук активно плетет сеть: увидеть паука, усердно работающего над паутиной утром, — к ясной и сухой погоде.

  • Собака мало ест и много спит: такое поведение собаки в этот день могло трактоваться как предвестие семейных неурядиц или болезни кого-то в доме.

Что категорически нельзя делать 28 июля

  • Шуметь, кричать, ругаться: день требовал особой тишины и смирения. Громкие разговоры, ссоры, крики считались грехом и могли навлечь гнев высших сил, привести к несчастью в доме. Даже дети старались не шуметь.

  • Начинать новые важные дела: особенно крупные проекты, поездки, финансовые операции. Считалось, что дела, начатые в этот день, будут неудачными, трудными и не принесут плодов.

  • Работать в поле и огороде: женщинам строго запрещалось жать, копать, полоть. Считалось, что земля в этот день «отдыхает», а нарушение запрета могло привести к неурожаю или болезни самой работницы. Мужчинам также не рекомендовалось браться за тяжелую полевую работу.

  • Бить посуду, ронять вещи: любая нечаянная поломка или грохот расценивались как очень дурная примета, предвещающая ссоры, разлад или потери.

  • Стричь волосы и ногти: считалось, что это действие в день Кирика и Улиты может «укоротить» жизненную силу или привлечь болезни.

Что нужно сделать обязательно в День Крещения Руси

  • Помолиться, сходить в церковь: день посвящен не только памяти святых, но принятию христианства на Руси, поэтому считалось обязательным посетить храм, помолиться о защите семьи, особенно детей, от болезней, напастей и нечистой силы.

    Приметы на 28 июля — что можно и нельзя делать в День Крещения Руси Приметы на 28 июля — что можно и нельзя делать в День Крещения Руси Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

  • Провести день в тишине и домашних заботах: лучшим времяпрепровождением считались спокойные занятия дома: рукоделие (шитье, вышивка, прядение), уборка без лишнего шума, приготовление простой еды.

  • Собирать калину и целебные травы: считалось, что ягоды калины и некоторые травы (особенно собранные в тишине этого дня) обладают в этот день особой целебной силой. Их заготавливали впрок.

  • Помянуть усопших: часто в этот день тихо поминали умерших родственников, особенно тех, кто ушел из жизни молодым или при трагических обстоятельствах.

День Кирика и Улиты был днем осмысления, тишины и соблюдения древних устоев. Наблюдая за природой и следуя заветам предков, люди надеялись обеспечить благополучие своей семье и предугадать грядущие перемены.

Ранее мы рассказали, к чему снится лифт.

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