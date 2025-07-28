Кирик и Улита 28 июля: главные приметы дня и народные обычаи

Двадцать восьмое июля в народном календаре носит имена Кирика и Улиты (в память мучеников Кирика и Иулитты). Этот день наши предки считали особенным, наполненным знаками и строгими правилами поведения. Считалось, что наблюдения за природой 28 июля обладают особой силой предсказания, а нарушение запретов может навлечь беду. Называли его иногда и Днем тишины или Матушки Улиты. Кроме того, считается, что в этот день в 988 году князь Владимир крестил Русь.

Роса до полудня: обильная роса, долго не высыхающая, обещала жаркий следующий день.

Сильный ветер: ветер, поднявшийся с утра и не стихающий до вечера, сулил ненастную и ветреную осень.

Кучевые облака к полудню: если к обеду небо покрывалось высокими плотными кучевыми облаками, похожими на башни, это предрекало переменчивую погоду с кратковременными дождями на ближайшие дни.

Дождь с грозой: гроза на Кирика и Улиту считалась опасной, но предвещала обильный урожай орехов и грибов осенью. Особенно радовались грому после долгой засухи — это сулило долгожданные дожди.

Туман над водой: если утром стелился густой туман над рекой или озером, ждали теплую, но возможную грозу во второй половине дня.

Солнечное утро: яркое солнце на восходе сулило ясный и погожий день. Это была хорошая примета для полевых работ.

Собака мало ест и много спит: такое поведение собаки в этот день могло трактоваться как предвестие семейных неурядиц или болезни кого-то в доме.

Паук активно плетет сеть: увидеть паука, усердно работающего над паутиной утром, — к ясной и сухой погоде.

Муравьи спешно прячутся: наблюдение за муравейником было важным. Если муравьи вдруг дружно и быстро скрывались в свои ходы, заделывая входы, ждали сильного ливня или грозы.

Куры прячутся: если домашние куры искали укрытие, жмурились и неохотно выходили на открытое место, это также расценивали как знак к дождю.

Ласточки низко летают: традиционная примета о приближении ненастья — ласточки и стрижи начинают охотиться у самой земли, так как насекомые опускаются ниже из-за повышенной влажности.

Воробьи купаются в пыли: если воробьи активно барахтались в дорожной пыли, народная мудрость предсказывала скорый дождь.

Шуметь, кричать, ругаться: день требовал особой тишины и смирения. Громкие разговоры, ссоры, крики считались грехом и могли навлечь гнев высших сил, привести к несчастью в доме. Даже дети старались не шуметь.

Начинать новые важные дела: особенно крупные проекты, поездки, финансовые операции. Считалось, что дела, начатые в этот день, будут неудачными, трудными и не принесут плодов.

Работать в поле и огороде: женщинам строго запрещалось жать, копать, полоть. Считалось, что земля в этот день «отдыхает», а нарушение запрета могло привести к неурожаю или болезни самой работницы. Мужчинам также не рекомендовалось браться за тяжелую полевую работу.

Бить посуду, ронять вещи: любая нечаянная поломка или грохот расценивались как очень дурная примета, предвещающая ссоры, разлад или потери.