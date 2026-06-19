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19 июня 2026 в 00:05

Приметы 19 июня — Ларион-Пропольник: обязательно вырываем сорняки!

Народные приметы на 19 июня Народные приметы на 19 июня Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В народном календаре 19 июня верующие вспоминают преподобного Илариона Нового. В народе святого ласково и практично прозвали Ларионом-Пропольником. Название дня говорит само за себя: к середине июня сорная трава на огородах начинала расти с удвоенной силой, и этот день считался официальным стартом масштабной и тщательной прополки полей и грядок.

Погодные приметы на Лариона-Пропольника, 19 июня

  • Если на Лариона стоит ясная, теплая и безветренная погода, зерно в колосьях уродится крупным и тяжелым.

  • Если утром идет мелкий дождь, но при этом поют птицы, ненастье быстро закончится и установится тепло.

  • Если дует холодный северный ветер — к вечеру или на следующий день возможен затяжной ливень.

Приметы о птицах и зверях 19 июня

  • Жаворонки высоко летают над полями и звонко поют — завтрашний день порадует отличной погодой.

  • Громко и часто кукует кукушка — впереди долгий период жарких и сухих летних дней.

  • В поле пчелы роятся над цветами до самого заката — предвестник стабильного тепла на всю неделю.

Что можно и нельзя делать по приметам в июне Что можно и нельзя делать по приметам в июне Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 19 июня

«Пришел Ларион — дурную траву из поля вон». Крестьяне верили, что если 19 июня не полениться и тщательно прополоть огород, то сорняки ослабнут и не будут мешать культурным растениям до конца сезона. К прополке привлекали всю семью. Существовало золотое правило: полоть нужно было только на убывающую луну или в именной день Лариона, иначе сорная трава вернется в тройном объеме.

Огородники старались не просто срезать верхушки сорняков, а удалять их с корнем. Особое внимание уделяли грядкам с луком, чесноком и корнеплодами, чтобы земля дышала.

Еще старались поливать растения на закате. Считалось, что вечерний полив сегодня укрепляет корни и защищает всходы от увядания.

Наводить порядок во дворе и выбрасывать хлам тоже было полезным. Очищение пространства вокруг дома в этот день привлекает позитивную энергию и лад.

А еще можно готовить блюда со свежей зеленью. Салаты с укропом, петрушкой или первыми салатными листьями сегодня даруют здоровье.

Что нельзя делать 19 июня

  • Лениться и оставлять грядки заросшими. Главный запрет дня — проявите усердие в труде, чтобы осенью собрать богатый урожай.

  • Ссориться и спорить во время совместной работы. Верили, что ругань на огороде на Лариона может обидеть землю и плоды вырастут горькими.

  • Пересаживать комнатные цветы на новое место. Существовало суеверие, что пересаженные сегодня растения будут долго болеть и могут не прижиться.

  • Отправляться в дальний путь в одиночку во второй половине дня. Если поездки не избежать, лучше взять с собой попутчика для безопасности.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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