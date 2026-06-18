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18 июня 2026 в 00:05

Приметы 18 июня — Дорофеев день: как навсегда избавиться от сорняков?

Приметы 18 июня — Дорофеев день Приметы 18 июня — Дорофеев день Фото: Shutterstock/FOTODOM
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18 июня верующие почитают святого Дорофея Тирского. С этой даты, верили наши предки, начинались самые короткие, «воробьиные» ночи в году. Летнее солнцестояние уже близко, и световой день достигает своего пика, а ночи становятся настолько короткими, что, по поверьям, воробьи успевают поспать и проснуться за то время, пока длится ночной сумрак.

Погодные приметы на День Дорофея, 18 июня

  • Утро ясное, теплое, без ветра — зерно нальется быстро, урожай будет богатым.

  • Ветер с северо-запада — лето будет сырым и прохладным, с частыми дождями.

  • Солнце на рассвете багровое или туманное — жди затяжной грозы с сильным ветром.

  • Роса обильная и теплая — огурцы и ягоды в лесу порадуют урожаем.

Приметы о птицах, зверях и насекомых 18 июня

  • Если пауки плетут длинные нити паутины поперек травы — установится долгая, сухая и жаркая погода.

  • Дятел громко стучит в сухую древесину средь бела дня — скоро начнется дождь.

Что можно и чего нельзя делать 18 июня Что можно и чего нельзя делать 18 июня Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Тайны сон-травы и первая прополка: как бороться с сорняками 18 июня по приметам

В народе верили, что к 18 июня в лесах распускается удивительное растение — сон-трава. Желтые или фиолетовые цветы собирали с особыми предосторожностями. Считалось, что если положить этот цветок под подушку в ночь на Дорофея, то можно увидеть пророческий сон, который подскажет решение трудной жизненной задачи. Счастье во сне предвещали молодой парень или девушка, а неудачу — пожилой человек.

Этот день считался переломным для очистки огорода. Существовала примета: если ранним утром, пока не сошла роса, полностью прополоть грядки от сорной травы, то сорняки больше не вырастут на этом месте до самого конца лета.

Хозяйки, у которых огурцы плохо всходили или давали пустоцветы, в этот день брали старый лапоть, тащили его ногой на огуречную грядку и бросали там, приговаривая: «Как этот лапоть густо плелся, так бы и мои огурцы густо плелись».

Что можно и нужно делать 18 июня

  • Проводить прополку огорода и клумб. Четверг на Дорофея — идеальный день, чтобы раз и навсегда избавить посадки от сорняков.

  • Запоминать сны. Обратите внимание на то, что вам приснилось в ночь на 18 июня, — сновидения сегодня могут нести подсказки.

  • Собирать лекарственные травы. Растения, собранные в этот день, обладают прекрасными укрепляющими свойствами.

  • Улаживать старые бытовые споры.

Приметы конца июня Приметы конца июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чего нельзя делать 18 июня

  • Гулять на улице или находиться у водоемов после полуночи. В короткие ночи года, по поверьям, активизировались лесные духи.

  • Разговаривать с незнакомцами у ворот или на перекрестках. Существовало суеверие, что в этот день под видом случайных прохожих могут ходить люди с дурными намерениями, стремящиеся разузнать домашние секреты.

  • Оставлять в доме невымытую посуду или беспорядок к вечеру.

  • Срезать ветки деревьев без крайней необходимости. Уважайте природу в период ее максимального роста.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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