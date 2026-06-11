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11 июня 2026 в 11:00

Посадите в темном углу сада — и он будет цвести с середины лета до 31 августа: многолетник-сказка

Фото: D-NEWS.ru
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Воздушные, пушистые метелки этого многолетника способны «осветить» даже самый удаленный от солнца уголок вашего участка. Он прекрасно себя чувствует в полутени и даже в глубокой тени, радуя глаз до конца лета.

Астильба формирует пышный, развесистый куст с ажурными, похожими на папоротник листьями, над которыми возвышаются яркие метелки белого, розового, сиреневого, красного и даже фиолетового цвета — они напоминают застывший фейерверк или мягкое облако.

В зависимости от сорта, первые бутоны распускаются в середине или конце июня, а последние соцветия увядают лишь в конце августа — начале сентября, украшая сад порой до самых заморозков.

Чтобы наслаждаться этим зрелищем до 31 августа, достаточно выбрать для растения место с влажной, хорошо дренированной почвой, притененное от палящего полуденного солнца. Уход минимален: полив в засуху и обрезка отцветших метелок для сохранения декоративности, а на зиму астильба даже не требует укрытия.

Ранее были названы быстрорастущие цветы: посадил в июне — и до октября клумба стоит нарядная.

Проверено редакцией
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