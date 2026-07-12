13 июля — Собор 12 апостолов: история и традиции праздника

Конец июня и начало июля в православном календаре — время особенное. Сначала все чествуют апостолов Петра и Павла, а уже на следующий день, 13 июля, церковь словно собирает всех учеников Христа за одним столом. Этот день называют Собором славных и всехвальных 12 апостолов.

Что такое Собор 12 апостолов и почему он отмечается на следующий день после Петра и Павла

Если вы когда-нибудь заглядывали в церковный календарь, то наверняка замечали: у каждого из 12 апостолов есть свой отдельный день памяти. Иоанн Богослов почитается в мае, Андрей Первозванный — в декабре, Фома — в октябре. Но есть и общий праздник, который собирает их всех вместе. И сделано это не просто так.

История праздника 12 апостолов начинается в IV веке, когда император Константин, первый из римских правителей, кто открыто поддержал христиан, решил построить в своей новой столице Константинополе огромный храм. Он посвятил его не одному святому, а сразу всем 12 апостолам. Этим жестом он хотел показать, что каждый из них важен по-своему, и что все они — одна семья, один круг самых близких людей, окружавших Христа.

Почему же Собор 12 апостолов привязали именно к 13 июля, к дню после Петра и Павла? Тут есть глубокий смысл. Петр и Павел стоят как бы во главе этого списка — их называют первоверховными. Петр был тем самым «камнем», на котором Христос обещал построить Свою церковь, а Павел, хоть и не входил в число 12 первых избранников, стал великим миссионером и автором многих посланий, которые вошли в Новый Завет. Они оба приняли мученическую смерть в Риме с разницей в один год, и их память отмечается в один день.

Репродукция картины художника Эль Греко «Апостолы Петр и Павел». Около 1587–1592 годов. Холст, масло. Государственный Эрмитаж Фото: А. Свердлов /РИА Новости

А на следующий день церковь словно говорит: «Не забывайте и об остальных». Ведь за Петром и Павлом стоят те, кто тоже прошел через гонения, ссылки и казни, кто нес благую весть по разным странам, от Индии до Британии. Все они — одна команда, один собор, то есть собрание, объединенное общей целью. Поэтому праздник и называется Собором — в знак единства.

Значение праздника Собора 12 апостолов для православных

Вспомните, кем были апостолы при жизни Христа. Петр и Андрей — рыбаки на Галилейском озере, Матфей — сборщик налогов, которого все презирали, Симон — бывший зелот, чуть ли не революционер. Ничего выдающегося, никакого блестящего образования или знатного происхождения. Обычные люди, с их слабостями и страхами. Петр, например, трижды отрекся от Иисуса в ночь перед распятием. Но потом он нашел в себе силы раскаяться.

Именно эта способность преодолевать свой страх и слабость и есть главный урок для нас. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, умерли мучительной смертью: их распинали, побивали камнями, обезглавливали. Они могли бы отказаться, спрятаться, жить спокойно. Но выбрали иной путь, потому что верили, что Христос воскрес, и что Его слово стоит того, чтобы за него умереть.

Для современного человека, который часто ищет в религии лишь утешение или исполнение желаний, этот праздник — напоминание о том, что вера требует смелости и жертвенности. Не обязательно умирать за веру, но быть честным, добрым и готовым постоять за правду — вот что мы можем взять у апостолов.

Евангелист Иоанн Богослов Фото: Юрий Каплун/ РИА Новости

Традиции и обряды 13 июля

В народе этот день никогда не был скучным. На Руси его называли «Макушкой лета» или «Полупетром». Считалось, что именно 13 июля лето достигает самой своей высокой точки и начинает потихоньку поворачивать к осени. Крестьяне уже заканчивали пахоту и готовились к сенокосу и жатве — работа шла полным ходом.

Одной из самых необычных традиций было крашение яиц. Только не в красный цвет, как на Пасху, а в желтый. Желтый символизировал солнце, жаркий летний день. Яйца варили и обязательно угощали всех — пастухи брали яичницу с собой в поле, а дома готовили пироги и яичницу-глазунью. Считалось, что круглая форма яйца и его желтый цвет помогают удержать летнее тепло и не дать уйти солнцу раньше времени.

Также в этот день было принято водить хороводы и гулять до самого вечера. В некоторых деревнях проводили обряд «провожания весны»: мастерили из соломы куклу, наряжали ее и с песнями топили в реке или озере. Это означало, что весна окончательно уступила место лету, и теперь можно праздновать расцвет природы.

Что можно и что нельзя делать в день Собора 12 апостолов

Как и в любой церковный праздник, у дня Собора 12 апостолов есть свои правила — не столько строгие запреты, сколько добрые советы, как провести день с пользой для души.

Что хорошо делать в этот день: самое главное — сходить в храм и помолиться святым апостолам. Если нет возможности посетить службу, можно помолиться дома, прочитать тропарь или акафист. День хорош для добрых дел: помириться с теми, с кем в ссоре, помочь соседу, накормить бездомного. Считается, что любое начатое дело с добрыми намерениями в этот день будет успешным.

Чего лучше избегать: категорически не стоит ссориться и сквернословить. Народная мудрость говорит, что злое слово, сказанное 13 июля, вернется бумерангом. Не рекомендуется пить спиртное, даже несмотря на окончание Петрова поста. Азартные игры тоже под запретом — они нарушают духовную тишину дня.

Что такое Собор 12 апостолов и почему он отмечается на следующий день после Петра и Павла Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Среди народных примет на 13 июля есть и такие: не стригитесь и не стригите ногти — поверье говорит, что это может привлечь болезни. Не носите черную одежду, чтобы не накликать беду. И, что самое важное, не отказывайте в помощи тем, кто просит — отказ считается большим грехом в этот день.

Народные приметы и поверья

Наши предки были очень наблюдательны, и день Собора 12 апостолов стал для них своего рода метеорологическим ориентиром. По тому, какой стояла погода 13 июля, предсказывали, какой будет осень и зима.

Приметы о погоде:

Если 13 июля солнечно и ясно — осень будет сухой и щедрой на урожай. А если с утра моросит дождь — готовьтесь к затяжной сырости в сентябре.

Обращали внимание на кукушек: если они все еще кукуют, значит, лето затянется и зима придет поздно.

Много росы утром обещало жаркий день, а вот желтые облака предвещали грозу.

Рыбаки знали: если лещ плещется у самой воды или карпы зарываются в ил — скоро испортится погода.

Приметы, связанные с судьбой:

Сны, приснившиеся в ночь на 13 июля, считались вещими — они могли сбыться в течение ближайших двух недель.

Девушки в этот день гадали на суженого: собирали 12 разных цветов с поля и клали их под подушку. Считалось, что во сне должен явиться будущий жених.

Те, кто родился 13 июля, по поверью, будут удачливыми в работе, но могут испытывать трудности в любви.

И еще одно поверье: до полудня лучше не выходить из дома без особой нужды, а если вышли, то прочитать короткую молитву про себя, чтобы не навредить.

Значение праздника Собора 12 апостолов для православных Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молитвы апостолам

В день праздника верующие обращаются к апостолам с молитвами, прося их о заступничестве и укреплении в вере. В этих молитвах вспоминаются все 12 имен: Петр, Андрей, Иаков Зеведеев, Иоанн Богослов, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Иуда Фаддей, Симон Кананит и Матфий (который заменил Иуду Искариота). Смысл этих молитв — просить у всего апостольского содружества мира для всего мира и милости для наших душ. Ведь они не только первые свидетели Христа, но и наши ходатаи перед ним. Вот одна из кратких молитв, тропарь, который поют в этот день:

Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

Эти слова можно прочитать и дома, и в храме. Главное — произносить их не механически, а с искренним сердцем, помня о том, какой великий подвиг совершили эти 12 простых людей, чтобы мы сегодня могли называть себя христианами.

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