Солнечный плод: чем полезны абрикосы и что из них приготовить — 3 рецепта

Солнечный плод: чем полезны абрикосы и что из них приготовить — 3 рецепта

Абрикосы — это не просто сладкий летний фрукт, а настоящая витаминная бомба, которую природа дарит нам в начале лета. Они содержат массу полезных веществ и при этом радуют ярким вкусом и ароматом. Из них можно приготовить и легкие свежие блюда, и заготовки на зиму. Сегодня расскажем, в чем главная польза абрикосов, и поделимся тремя проверенными рецептами.

Чем полезны абрикосы

Абрикосы — это не просто сладость, а настоящий витаминный коктейль. В чем их польза?

Калий и магний в абрикосах укрепляют сердечную мышцу, нормализуют давление и сердечный ритм. Курага (сушеные абрикосы) еще полезнее — в ней калия даже больше.

Бета-каротин (провитамин А) защищает глаза от возрастных изменений и улучшает сумеречное зрение.

Клетчатка мягко стимулирует перистальтику, помогает при запорах. А пектины выводят токсины и тяжелые металлы.

Витамин С поддерживает защитные силы организма.

Железо в абрикосах повышает гемоглобин, помогает при анемии. Антиоксиданты замедляют старение.

При этом калорийность абрикосов низкая — около 45 ккал на 100 г. Но у сушеных (курага) — уже около 240 ккал, так что с ними осторожнее.

Кому нельзя есть абрикосы

При всей полезности абрикосов есть у них и противопоказания:

сахарный диабет (в свежих абрикосах много сахара);

обострение гастрита и язвы желудка (кислота раздражает слизистую);

индивидуальная непереносимость и аллергия;

панкреатит в острой стадии.

Здоровым людям не стоит есть больше 200–300 г в день — могут быть проблемы с кишечником.

Что приготовить из абрикосов: 3 рецепта

Абрикосы хороши и свежими, и в заготовках. Вот три проверенных рецепта.

Рецепт № 1. Быстрое абрикосовое варенье — классика на зиму

Возьмите 1 кг абрикосов, удалите косточки и нарежьте половинками. Засыпьте 700–800 г сахара, добавьте сок одного лимона и оставьте на 2–3 часа, чтобы пустили сок. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите на среднем огне 15–20 минут, снимая пену. В конце добавьте 1 ч. л. ванильного сахара. Горячее варенье разложите по стерильным банкам и закатайте.

Что приготовить из абрикосов: 3 рецепта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Варенье сохраняет яркий цвет и аромат лета, а благодаря лимону долго хранится.

Совет: если любите густое варенье, добавьте 1 ст. л. пектина в конце варки.

Рецепт № 2. Пирог с абрикосами — быстрая выпечка

Нежный, влажный пирог с кисло-сладкими абрикосами сверху.

Разогрейте духовку до 180 °C. 3 яйца взбейте с 150 г сахара до пышной светлой пены. Добавьте 150 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя, аккуратно перемешайте. Форму смажьте маслом, вылейте тесто. 400 г абрикосов вымойте, удалите косточки, нарежьте дольками. Выложите абрикосы на тесто, слегка вдавливая. Выпекайте 30–35 минут до золотистой корочки. Готовый пирог остудите, посыпьте сахарной пудрой.

Совет: пирог особенно хорош теплым с шариком ванильного мороженого или ложкой сметаны.

Рецепт № 3. Абрикосовый соус к мясу и сыру

Неожиданное сочетание: кисло-сладкий абрикосовый соус отлично подходит к утке, курице, свинине и даже к сырам.

500 г свежих и спелых абрикосов вымойте, удалите косточки. Пробейте блендером до состояния пюре. Добавьте 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. уксуса, мелко тертый имбирь (где-то 1 см) и пропущенный через пресс зубчик чеснока. По желанию добавьте щепотку перца чили. Поставьте на медленный огонь, варите 15–20 минут до загустения, помешивая. Посолите. Храните в холодильнике в закрытой банке до двух недель.

Совет: соус можно закатать в маленькие банки на зиму — прекрасное напоминание о лете к мясным блюдам.

Советы, как выбрать абрикосы и сохранить их пользу

Выбирайте ярко-оранжевые абрикосы, с румяным бочком, упругие, но не твердые. Зеленые не дозреют дома. Мягкие, с коричневыми пятнами плоды — переспевшие или порченые. Свежие абрикосы хранятся в холодильнике 2–3 дня. Для долгого хранения их сушат (получается курага), замораживают (целиком или дольками) или перетирают с сахаром.

Абрикосы отлично сочетаются с творогом, орехами, медом и кисломолочными продуктами. Они подходят и для детского меню, и для тех, кто следит за фигурой.

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