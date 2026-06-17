Солнечный плод: чем полезны абрикосы и что из них приготовить — 3 рецепта

Абрикосы — это не просто сладкий летний фрукт, а настоящая витаминная бомба, которую природа дарит нам в начале лета. Они содержат массу полезных веществ и при этом радуют ярким вкусом и ароматом. Из них можно приготовить и легкие свежие блюда, и заготовки на зиму. Сегодня расскажем, в чем главная польза абрикосов, и поделимся тремя проверенными рецептами.
Чем полезны абрикосы
Абрикосы — это не просто сладость, а настоящий витаминный коктейль. В чем их польза?
Калий и магний в абрикосах укрепляют сердечную мышцу, нормализуют давление и сердечный ритм. Курага (сушеные абрикосы) еще полезнее — в ней калия даже больше.
Бета-каротин (провитамин А) защищает глаза от возрастных изменений и улучшает сумеречное зрение.
Клетчатка мягко стимулирует перистальтику, помогает при запорах. А пектины выводят токсины и тяжелые металлы.
Витамин С поддерживает защитные силы организма.
Железо в абрикосах повышает гемоглобин, помогает при анемии. Антиоксиданты замедляют старение.
При этом калорийность абрикосов низкая — около 45 ккал на 100 г. Но у сушеных (курага) — уже около 240 ккал, так что с ними осторожнее.
Кому нельзя есть абрикосы
При всей полезности абрикосов есть у них и противопоказания:
сахарный диабет (в свежих абрикосах много сахара);
обострение гастрита и язвы желудка (кислота раздражает слизистую);
индивидуальная непереносимость и аллергия;
панкреатит в острой стадии.
Здоровым людям не стоит есть больше 200–300 г в день — могут быть проблемы с кишечником.
Что приготовить из абрикосов: 3 рецепта
Абрикосы хороши и свежими, и в заготовках. Вот три проверенных рецепта.
Рецепт № 1. Быстрое абрикосовое варенье — классика на зиму
Возьмите 1 кг абрикосов, удалите косточки и нарежьте половинками. Засыпьте 700–800 г сахара, добавьте сок одного лимона и оставьте на 2–3 часа, чтобы пустили сок. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите на среднем огне 15–20 минут, снимая пену. В конце добавьте 1 ч. л. ванильного сахара. Горячее варенье разложите по стерильным банкам и закатайте.
Варенье сохраняет яркий цвет и аромат лета, а благодаря лимону долго хранится.
Совет: если любите густое варенье, добавьте 1 ст. л. пектина в конце варки.
Рецепт № 2. Пирог с абрикосами — быстрая выпечка
Нежный, влажный пирог с кисло-сладкими абрикосами сверху.
Разогрейте духовку до 180 °C. 3 яйца взбейте с 150 г сахара до пышной светлой пены. Добавьте 150 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя, аккуратно перемешайте. Форму смажьте маслом, вылейте тесто. 400 г абрикосов вымойте, удалите косточки, нарежьте дольками. Выложите абрикосы на тесто, слегка вдавливая. Выпекайте 30–35 минут до золотистой корочки. Готовый пирог остудите, посыпьте сахарной пудрой.
Совет: пирог особенно хорош теплым с шариком ванильного мороженого или ложкой сметаны.
Рецепт № 3. Абрикосовый соус к мясу и сыру
Неожиданное сочетание: кисло-сладкий абрикосовый соус отлично подходит к утке, курице, свинине и даже к сырам.
500 г свежих и спелых абрикосов вымойте, удалите косточки. Пробейте блендером до состояния пюре. Добавьте 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. уксуса, мелко тертый имбирь (где-то 1 см) и пропущенный через пресс зубчик чеснока. По желанию добавьте щепотку перца чили. Поставьте на медленный огонь, варите 15–20 минут до загустения, помешивая. Посолите. Храните в холодильнике в закрытой банке до двух недель.
Совет: соус можно закатать в маленькие банки на зиму — прекрасное напоминание о лете к мясным блюдам.
Советы, как выбрать абрикосы и сохранить их пользу
Выбирайте ярко-оранжевые абрикосы, с румяным бочком, упругие, но не твердые. Зеленые не дозреют дома. Мягкие, с коричневыми пятнами плоды — переспевшие или порченые. Свежие абрикосы хранятся в холодильнике 2–3 дня. Для долгого хранения их сушат (получается курага), замораживают (целиком или дольками) или перетирают с сахаром.
Абрикосы отлично сочетаются с творогом, орехами, медом и кисломолочными продуктами. Они подходят и для детского меню, и для тех, кто следит за фигурой.
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