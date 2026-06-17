Клубничный джем «Стекляшка» — густой, что ложка стоит: только 2 ингредиента — ягоды и сахар

Клубничный джем «Стекляшка» — густой, что ложка стоит: только 2 ингредиента — ягоды и сахар

Клубничный джем «Стекляшка» — это густое, идеальной консистенции варенье с полупрозрачной розовой массой, без кусочков ягод. Он готовится просто, а хранится долго.

Для приготовления понадобится: 1 кг клубники, 600 г сахара.

Рецепт: клубнику вымойте, удалите плодоножки, обсушите. Пюрируйте ягоды блендером до однородной массы. Перелейте клубничное пюре в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар. Перемешайте. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, постоянно помешивая. Убавьте огонь до минимума и варите 20–30 минут, периодически снимая пену.

Готовность проверьте: капните джем на холодную тарелку — если капля не растекается, джем готов. Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам, закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить джем «Стекляшка» и дала совет: чтобы джем приобрел консистенцию желе, добавьте в массу сок половины лимона. Такой джем отлично подходит для тостов, блинов или как начинка для пирогов.

Ранее стало известно, как приготовить малосольные огурцы: горячий способ — без уксуса.