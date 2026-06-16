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16 июня 2026 в 19:00

Абрикос усыпан плодами каждый год: все решают четыре простые подкормки по сезону

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Абрикос давно хорошо растет не только на юге, но и в обычных дачных садах. Но без правильных подкормок дерево быстро слабеет, хуже цветет и дает мало плодов.

Весной абрикосу нужен азот и калий. Для этого в ведре воды разводят мочевину и сернистый калий, а затем поливают дерево по краю кроны. Многие дачники дополнительно подсыпают древесную золу.

Во время появления завязей полезно опрыскать крону минеральным удобрением. Такая подкормка помогает плодам лучше наливаться и не осыпаться.

После сбора урожая абрикосу нужны фосфор и калий, а вот азот в августе уже запрещен. Осенью под дерево вносят перегной или компост и укрывают приствольный круг листвой. Это помогает корням легче пережить зиму.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак в своем саду и заметила, что плоды стали крупнее и слаще. Она советует обязательно поливать дерево перед внесением удобрений, чтобы не повредить корни и улучшить усвоение подкормки.

Ранее сообщалось, что после нескольких сезонов посадок почва устает: становится плотной, бедной и «не кормит» растения. Не обязательно везти навоз с его запахом и сорняками — есть тихая и недорогая замена.

Проверено редакцией
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М. Макарова
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