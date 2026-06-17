3 самых быстрых рецепта малосольных огурцов: в пакете, в банке и в кастрюле

3 самых быстрых рецепта малосольных огурцов: в пакете, в банке и в кастрюле

Малосольные огурцы — это настоящее летнее удовольствие. Когда хочется хрустящих, ароматных огурчиков, а ждать неделю желания нет, на помощь приходят быстрые рецепты. Собрали три самых проверенных и удобных варианта: по таким рецептам огурцы можно положить в пакет, банку или кастрюлю утром, а вечером уже наслаждаться готовым продуктом. А некоторые способы позволяют приготовить малосольные огурцы всего за полчаса!

Как приготовить идеальные малосольные огурцы? Советы и секреты

Выбирайте небольшие, крепкие огурцы с тонкой кожицей — они быстрее просаливаются и лучше хрустят.

Соль лучше брать крупную, без добавок.

Если огурцы горчат, заранее замочите их в холодной воде на 30–40 минут.

Не кладите слишком много чеснока — он размягчает огурцы.

Готовые малосольные огурцы хранятся в холодильнике до 4–5 дней, но обычно исчезают гораздо быстрее.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 1. Малосольные огурцы в пакете — самый быстрый способ

Возьмите 1 кг небольших свежих огурцов, хорошо промойте и срежьте кончики. Каждый огурец можно надрезать вдоль или наколоть вилкой, чтобы лучше просолился. Положите огурцы в плотный пакет. Добавьте 1 ст. л. крупной соли, 1 ч. л. сахара, 4-5 зубчиков чеснока (предварительно раздавленных или пропущенных через чеснокодавку), большой пучок укропа (можно с зонтиками) и 5-6 горошин черного перца. Пакет плотно завяжите, хорошо потрясите, чтобы все перемешалось, и оставьте при комнатной температуре на 2–4 часа (или в холодильнике на 5–6 часов). Периодически встряхивайте.

Огурцы получаются очень ароматными, хрустящими и готовы уже через пару часов.

Совет: для еще более быстрого результата разрежьте огурцы вдоль пополам — просолятся буквально за час.

Рецепт № 2. Малосольные огурцы в банке — классика с горячим рассолом

Подготовьте 1 кг огурцов, промойте и срежьте кончики. На дно чистой 2-литровой банки положите зонтики укропа, 4–5 зубчиков чеснока и 5–6 горошин перца. Плотно уложите огурцы. В кастрюле вскипятите 1 л воды с 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Залейте кипящим рассолом огурцы в банке. Добавьте 1 ч. л. уксуса 9% или сок половины лимона. Накройте крышкой (не закатывая) и оставьте остывать при комнатной температуре 3–5 часов.

Совет: если хотите поострее — добавьте в банку половинку острого перца или щепотку семян горчицы.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3. Малосольные огурцы в кастрюле с чесноком и зеленью

Возьмите 1,5 кг огурцов, промойте, срежьте кончики и разрежьте вдоль пополам. В большой кастрюле или контейнере слоями уложите огурцы, пересыпая каждый слой солью (всего 2 ст. л.), измельченным чесноком (6–7 зубчиков), рубленым укропом и петрушкой. Сверху положите тарелку с грузом. Оставьте при комнатной температуре на 4–6 часов или на ночь в холодильнике.

Огурцы выходят очень сочными, с насыщенным чесночным ароматом.

Совет: чем сильнее придавите грузом, тем быстрее и равномернее просолятся огурцы.

Как разнообразить вкус малосольных огурцов

Можно экспериментировать: добавлять листья хрена, смородины или вишни для особого аромата. Такие огурчики отлично идут к молодому картофелю, шашлыку, салатам или просто с черным хлебом и сметаной. Готовьте сразу побольше — они никогда не надоедают.

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