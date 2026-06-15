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15 июня 2026 в 08:39

Запекаю помидор и мешаю с горчицей: летний соус сальса заменил майонезы и кетчупы — ароматный, делается просто, подходит ко всему

Фото: D-NEWS.ru
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Летом этот соус у меня стоит в холодильнике почти постоянно. Он отлично подходит к мясу, рыбе, картошке, макаронам, запеченным овощам и даже обычному поджаренному хлебу. Получается яркий, ароматный и насыщенный вкус без магазинных добавок и лишнего сахара.

Главный секрет — запеченные овощи и ложка зернистой горчицы. Она добавляет легкую пикантность и делает вкус более интересным, чем у обычной томатной сальсы.

Для приготовления вам понадобится: помидоры — 250 г, лук репчатый — 60 г, сладкий перец — 60 г, чеснок — 2 зубчика, зернистая горчица — 1 ст. л., сок лимона — ½ шт., петрушка — 15 г, красный молотый перец — ⅓ ч. л., черный перец — ½ ч. л., соль — 1 ч. л.

Помидоры, лук, сладкий перец и чеснок выложите в форму для запекания. Посыпьте солью, красным и черным перцем, хорошо перемешайте.

Запекайте овощи при 200 градусах около 40–45 минут до мягкости и легкой карамелизации.

Немного остудите овощи и переложите в чашу блендера. Добавьте зернистую горчицу, лимонный сок и мелко нарезанную петрушку.

Пробейте массу до состояния густого соуса. Полностью однородным делать не нужно — небольшие кусочки овощей сделают текстуру более интересной.

Готовую сальсу переложите в банку и охладите. Через пару часов вкус станет еще ярче и насыщеннее.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот соус за его универсальность. Особенно вкусно подавать его к запеченному картофелю, курице или шашлыку. А если оставить сальсу в холодильнике на ночь, овощи и специи полностью раскрывают свой аромат, и вкус становится заметно богаче.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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