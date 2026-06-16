С уксусом прошлый век. Мариную огурцы с наршарабом: хрустящие и упругие, с кисло-сладкой ноткой

С уксусом прошлый век. Мариную огурцы с наршарабом: хрустящие и упругие, с кисло-сладкой ноткой

Беру хрустящие огурцы, виноградный сок, наршараб и уксус — заливаю пряным маринадом и получаю закуску с гранатовым оттенком и головокружительным ароматом. Огурчики пропитываются соусом, остаются упругими, а вкус — просто бомба!

Для приготовления вам понадобится: 6 кг свежих огурцов, пучок укропа, горсть вишневых листьев, горсть морской соли, 3 л виноградного сока, соус наршараб по вкусу (примерно 150–200 мл), 1 стакан (250 мл) 9% уксуса, 3 л воды. Огурцы вымойте, замочите в холодной воде на 2–3 часа. На дно кастрюли или банки выложите часть укропа и вишневых листьев, затем плотно уложите огурцы, переслаивая зеленью. Вскипятите воду с виноградным соком, солью, наршарабом и уксусом. Залейте огурцы горячим маринадом. Накройте крышкой и оставьте на 2–3 дня при комнатной температуре. Затем уберите в холодильник. Через неделю огурцы готовы. Они получаются невероятно ароматными, с гранатовой ноткой и пикантным послевкусием.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти огурцы с наршарабом. Даже те, кто не любит маринованные огурцы, просили добавки. Кстати, вместо виноградного сока можно взять гранатовый — вкус станет еще насыщеннее. Находка, а не рецепт!

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