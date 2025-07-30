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30 июля 2025 в 13:55

Американские корпорации отреагировали на стрельбу на Манхэттене

Компании США нанимают охрану после стрельбы в здании на Манхэттене

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские корпорации начали нанимать вооруженную охрану и усиливать внутренние протоколы безопасности после стрельбы в офисном здании на Манхэттене 28 июля, сообщает Business Insider. Речь идет о мерах в банковском и корпоративном секторах — в частности, в Goldman Sachs и Citibank.

В Goldman Sachs действуют строгие протоколы, обеспечивающие безопасность наших сотрудников каждый день. Мы активно оцениваем и контролируем безопасность в наших глобальных кампусах, чтобы круглосуточно защищать наших сотрудников и объекты, — говорится в служебной записке.

По данным издания, компании организуют не только охрану, но и психологическую поддержку сотрудников. Кроме того, по словам бывшего детектива полиции Нью-Йорка Вайсберга, проводится мониторинг настроений бывших работников, в особенности уволенных с конфликтом. Источники Business Insider отмечают, что ужесточение мер приведет к дополнительным расходам.

Одна компания хочет, чтобы мы вместе с их отделом по работе с клиентами проанализировали жалобы людей, которые «выходят за рамки нормы», — рассказал Вайсберг.

Инцидент произошел в деловой части Нью-Йорка — в результате стрельбы погибли пять человек, включая одного полицейского. Нападавшим оказался 27-летний мужчина, который после атаки забаррикадировался в офисе. Позже его нашли мертвым сотрудники полиции.

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