«Спартак» продлил контракт с одним легионером ФК «Спартак» продлил до 2029 года контракт с Маркиньосом

Руководство футбольного клуба «Спартак» достигло соглашение о продлении контракта с бразильцем Маркиньосом, сообщила пресс-служба команды в Telegram-канале. Новый контракт с футболистом будет действовать до 2029 года.

Клуб напомнил, что в прошлом сезоне болельщики выбрали Маркиньоса лучшим игроком команды. В новом же сезоне полузащитник будет выступать за «Спартак» под 10-м номером.

Ранее полузащитник турецкого «Бешикташа» Жедсон Фернандеш прилетел в российскую столицу для завершения переговоров о переходе в московский «Спартак». 26-летний португальский футболист прибыл в сопровождении охраны и старался избежать контактов с представителями СМИ. В настоящее время стороны обсуждают детали возможного трансфера.

До этого капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своих карьерных амбициях и заявил, что, несмотря на наличие российского гражданства, он не оставляет надежд на возвращение в национальную команду своей родной страны. Футболист подчеркнул, что рассматривает выступления за российскую сборную только как запасной вариант, продолжая целенаправленно работать над возвращением в состав главной команды Бразилии.