Названы города России с самым счастливым населением

Жители юга России и Поволжья оказались более довольны жизнью, чем население Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. По данным аналитиков, средний уровень удовлетворенности по стране составил 6,18 балла из 10.

Наивысшие показатели зарегистрированы в Самаре (6,75 балла), Ростове-на-Дону (6,70) и Краснодаре (6,48). А вот в российской столице и городе на Неве уровень удовлетворенности жизни оказался одним из самых низких — 5,81 и 5,85 балла соответственно. Немного отстают от них Челябинск (5,58), Омск (5,59) и Волгоград (5,71).

Также специалисты выяснили, что среди возрастных категорий наибольший уровень удовлетворенности жизнью характерен для молодежи до 24 лет — он составил 6,53 балла. Опрос также показал, что респонденты со средним профессиональным образованием более довольны жизнью, чем те, кто окончил вуз (6,24 против 5,98 балла).

До этого стало известно, что более половины опрошенных родителей, а именно 58%, заявили, что качество школьного образования сейчас хуже, чем то, которое было у них. 16% россиян считают, что образование детей сегодня лучше, чем в их время. Еще 14% видят равенство в качестве учебного процесса.