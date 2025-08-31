Стало известно, каким категориям граждан положены выплаты к 1 сентября На выплаты к 1 сентября могут рассчитывать многодетные и малоимущие семьи

Многодетные и малоимущие семьи, родители-одиночки, семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на материальную помощь к началу учебного года, пишет URA.RU. В 2025 году соцвыплаты и пособия предоставляются в основном на уровне регионов.

Многодетные семьи получают льготы и компенсации практически во всех регионах. Малоимущие семьи с доходом ниже прожиточного минимума тоже имеют право на помощь. Родители детей-инвалидов могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки в отдельных субъектах. Родители-одиночки также получают пособия во многих регионах. Отдельные выплаты предусмотрены для семей участников специальной военной операции. Кроме того, поддержка оказывается детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Размер выплаты зависит от регионального бюджета и числа детей в семье.

Заявление можно подать через портал «Госуслуги», в МФЦ, отделении Социального фонда или в отдельных регионах непосредственно в школе. К нему необходимо приложить паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, справку из школы, документы, которые подтверждают статус многодетной или малоимущей семьи, а также реквизиты счета в банке.

Ранее стало известно, что родителям малолетних детей могут начать предоставлять льготы при трудоустройстве на госслужбу. Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» направили соответствующее обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой. В документе предлагается учитывать период ухода за ребенком до трех лет как часть опыта, начислять баллы при конкурсном отборе и отдавать приоритет кандидатам с детьми.