День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 11:46

Стало известно, каким категориям граждан положены выплаты к 1 сентября

На выплаты к 1 сентября могут рассчитывать многодетные и малоимущие семьи

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Многодетные и малоимущие семьи, родители-одиночки, семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на материальную помощь к началу учебного года, пишет URA.RU. В 2025 году соцвыплаты и пособия предоставляются в основном на уровне регионов.

Многодетные семьи получают льготы и компенсации практически во всех регионах. Малоимущие семьи с доходом ниже прожиточного минимума тоже имеют право на помощь. Родители детей-инвалидов могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки в отдельных субъектах. Родители-одиночки также получают пособия во многих регионах. Отдельные выплаты предусмотрены для семей участников специальной военной операции. Кроме того, поддержка оказывается детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Размер выплаты зависит от регионального бюджета и числа детей в семье.

Заявление можно подать через портал «Госуслуги», в МФЦ, отделении Социального фонда или в отдельных регионах непосредственно в школе. К нему необходимо приложить паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, справку из школы, документы, которые подтверждают статус многодетной или малоимущей семьи, а также реквизиты счета в банке.

Ранее стало известно, что родителям малолетних детей могут начать предоставлять льготы при трудоустройстве на госслужбу. Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» направили соответствующее обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой. В документе предлагается учитывать период ухода за ребенком до трех лет как часть опыта, начислять баллы при конкурсном отборе и отдавать приоритет кандидатам с детьми.

пособия
льготы
компенсации
малоимущие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польским байкерам запретили въезд в Россию после акции у мемориала
Пушилин объявил о заходе разведгруппы в Димитров ДНР
Ученые озвучили, когда выброшенная Солнцем плазма дойдет до Земли
Названо число российских альпинистов, спасенных в горах Казахстана
Удар по жилому дому в Белгороде: как ВСУ атакуют Россию 31 августа
«Совершенно невероятно»: в ФРГ перед выборами умерли сразу четыре кандидата
Скончалась легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова
ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ под Днепропетровском
«У людей даже нет воды»: в Болгарии взбесились из-за призыва помочь Украине
На Урале проверят нападение на девочку в поезде
В Балашихе на складах разгорелся мощный пожар: что известно, пострадавшие
Парашютист разбился насмерть в одном из топовых аэроклубов
Медведев и тренер Сервара прекратили свое «фантастическое приключение»
«Если честно»: Мантуров о покупках на маркетплейсах
Полицейские подстрелили подростка во время погони в Татарстане
На Западе увидели важный нюанс в организации саммита ШОС и Парада в Пекине
Названа самая недооцененная валюта в мире
Назван крупный военный объект, по которому Россия ударила под Одессой
Принц Гарри встретится с отцом впервые почти за два года
Назван куратор нового управления в Кремле
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.