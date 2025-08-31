Мошенники стали обещать подросткам деньги за прослушивание музыки

Мошенники заманивают подростков обещаниями легкого заработка до 1000 рублей в день за «прослушивание музыки», вовлекая их в финансовую пирамиду, сообщила РИА Новости Алла Храпунова, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика». Однако для начала «заработка» требуется оплатить взнос.

Формат работы проекта — это обычная финансовая пирамида. При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и еще получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке. И вот ребенок, который поверил мошенникам, сам становится соучастником, вовлекая в махинации своих же знакомых, — отметила Храпунова.

Когда жертва оказывается в системе, становится ясно, что за музыкальные произведения почти не платят. Основной доход создателям приносят продажи доступа к «проекту», который они затем перепродают другим пользователям.

Специалист подчеркнула, что необходимо разъяснить подросткам, что не существует легких способов заработка и за обещаниями большого вознаграждения за простую работу часто скрывается обман. Она настоятельно рекомендовала родителям обсудить с детьми, что потеря небольшой суммы не должна заставлять их искать способы ее возврата, поскольку участие в обмане может иметь гораздо более серьезные последствия.

Ранее эксперт Константин Горбунов предупредил, что с началом нового учебного года специалисты зафиксировали рост случаев мошенничества среди школьников. Злоумышленники создают поддельные сайты с привлекательными предложениями, побуждая детей вводить пароли и данные.