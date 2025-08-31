Полицейские подстрелили подростка во время погони в Татарстане В Татарстане полицейские ранили 15-летнего подростка во время погони за авто

В Бугульминском районе Татарстана недалеко от деревни Соколка полицейские подстрелили подростка, передает Telegram-канал Mash Iptash. Правоохранители пытались остановить «Ладу» 14-й модели, но водитель не подчинился требованиям, вследствие чего началась погоня.

По данным канала, после того, как полицейские использовали оружие, автомобиль выехал за пределы дороги и остановился. Из машины выбежали двое несовершеннолетних и скрылись с места инцидента. В салоне был найден подросток 15 лет с огнестрельным ранением. Благодаря оперативным действиям его госпитализировали, и на данный момент его жизни ничего не угрожает. Сбежавших уже задержали.

В настоящее время проводится расследование инцидента, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Ленинградском проспекте в Москве черная Toyota Camry протаранила две машины ДПС. Водитель, находясь в нетрезвом состоянии, проигнорировал требование полиции об остановке и попытался скрыться. В результате преследования сотрудники ГАИ были вынуждены применить оружие для остановки нарушителя.