День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 06:36

Росавиация сделала объявление по поводу одного из аэропортов

Росавиация: аэропорт Казани начал работать с ограничениями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендовано учитывать ограничения при планировании рейсов.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — отметил Кореняко.

Ранее, 25 августа, аэропорт Владикавказа также временно не принимал и не отправлял рейсы. Представитель Росавиации пояснил, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Тогда же сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево). Полеты приостанавливали в целях обеспечения безопасности.

Тем временем временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. По словам Кореняко, воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты около 07:35 по московскому времени. Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы аэропортов в Росавиации сообщают дополнительно, добавил он.

аэропорты
Казань
Татарстан
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии
Стало известно, сколько человек могли осуществить диверсии на «Севпотоках»
В Австрии усилили охрану гендиректора МАГАТЭ Гросси из-за угроз Ирана
ВСУ в «клещах» и мощный удар Су-25: успехи ВС РФ к утру 27 августа
У генерала Кузнецова нашли необычную недвижимость на полмиллиарда рублей
Росавиация сделала объявление по поводу одного из аэропортов
На Сахалине началась эвакуация из-за подтопления
Диетические оладьи из кабачков: готовим без муки для легкого ужина
Кондитер рассказал, как правильно выбрать шоколад для растапливания
Выяснилась роль арестованного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мужчины смогли отправить в нокаут террориста в «Кркоусе»
Двум категориям россиян повысят пенсии в 2026 году
Врач рассказала, как правильно выбрать растительное масло
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 августа
Педиатр раскрыла, как наладить режим школьников после каникул
Трамп упрекнул Украину в стремлении одолеть того, «кто в 15 раз больше» нее
Против экс-замминистра обороны Иванова возбудили еще одно дело
Москвичам объяснили, что грозит за парковку на газонах
Родители подали иск на создателей нейросети из-за самоубийства сына
Уиткофф озвучил важное желание Путина
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.