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30 июля 2025 в 16:16

Появились кадры с погоней и стрельбой на улицах Москвы

Сотрудники ГАИ открыли огонь по протаранившему их автомобилю в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве черная Toyota Camry, управляемая 22-летним жителем столицы, протаранила две машины ДПС во время попытки скрыться, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Водитель отказался выполнить требование полиции об остановке. В итоге по нему открыли огонь. Кадры с погоней и стрельбой попал на видео.

Включив специальные световые и звуковые сигналы, полицейские начали преследование. В связи с тем, что правонарушитель совершил несколько столкновений с патрульным автомобилем, опасно маневрировал и создавал угрозу для жизни других участников дорожного движения, было принято решение о применении оружия для остановки машины, — уточнила Волк.

Сотрудники ГИБДД попытались задержать автомобиль с поврежденным бампером на Ленинградском проспекте, однако в итоге нарушителя поймали на улице Сальвадора Альенде. У него были признаки алкогольного опьянения, однако водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Его арестовали на восемь суток.

Ранее в Томской области местный житель устроил пробежку по проезжей части в обнаженном виде. Видеозапись этого происшествия, сделанную очевидцами. Когда патрульные ДПС попытались задержать мужчину, он предпринял попытку скрыться от сотрудников полиции.

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