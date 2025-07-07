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07 июля 2025 в 11:30

Погоня гаишников за голым жителем Томской области попала на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Томской области местный житель решил пробежаться по дороге, раздевшись догола, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Он также опубликовал кадры произошедшего, снятые очевидцами. Когда сотрудники дорожно-патрульной службы попытались остановить мужчину, он пустился в бега.

Как уточнил канал, в конечном итоге работникам Госавтоинспекции все же удалось остановить нарушителя. При этом сам нудист сопротивлялся, поэтому для его поимки потребовались усилия двух человек.

Ранее в центре Москвы задержали 24-летнего местного жителя, устроившего дебош. Он напал с бутылкой на автомобиль скорой помощи и избил водителя. Мужчина догнал транспортное средство на светофоре и беспричинно начал бить по лобовому стеклу.

До этого в Нижнем Новгороде подросток заступился за 12-летнюю девочку, которой пьяный незнакомец пытался показать интимный пирсинг. Он ударил пьяного мужчину. В ответ тот изрезал молодого защитника ножом. Пострадавшего юношу увезли в больницу на карете скорой помощи.

Томская область
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